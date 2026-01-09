Ennätyskovat pakkaset on syytä ottaa vakavasti, totesi Savukosken kunnanjohtaja Huomenta Suomessa.
Itä-Lapin Savukoskella mitattiin perjantaiaamuna kuluvan talven pakkasennätys: -42,8 astetta.
Paikalliset ovat tottuneita kylmyyteen, mutta turistien varautuminen ei aina ole asianmukaista.
– Mitä olen kuullut, niin jotkut ovat lenkkarit päällä olleet lähdössä kelkkailemaan, Savukosken kunnanjohtaja Petri Härkönen kertoi Huomenta Suomessa puhelimitse.
– Aikamoinen vastuu on tietysti erilaisten matkojen järjestäjillä ja yrittäjillä huolehtia, että turisteilla on riittävästi vaatetta. Ja näin täällä on tapahtunutkin. Heistä on pidetty hyvää huolta, Härkönen sanoo.