– Aikamoinen vastuu on tietysti erilaisten matkojen järjestäjillä ja yrittäjillä huolehtia, että turisteilla on riittävästi vaatetta. Ja näin täällä on tapahtunutkin. Heistä on pidetty hyvää huolta, Härkönen sanoo.

Paikalliset ovat tottuneita kylmyyteen, mutta turistien varautuminen ei aina ole asianmukaista.

Savukosken kunnanjohtaja kertoo elämästä ennätyspakkasten keskellä

Liian kylmää jäänpoistolle: Useita lentoja peruttu Kittilässä

"Tämän jälkeen -20 on shortsikeli"

Kunnan koulut ja päiväkodit toimivat edelleen normaalisti. Härkösen mukaan ongelmia voi aiheuttaa taloissa putkien ja autoissa dieselin jäätyminen sekä esimerkiksi autonrenkaiden muuttuminen neliskanttisiksi.

– Jos tuolla maastossa joutuu liikkumaan, niin kyse on hengestä ja terveydestä.

– Kyllä ihan suomalaisenkin pakkasiin tottuneen on otettava huomioon se, että nyt puhutaan sen verran kovista pakkasista, että tämä ei ole leikin asia, Härkönen sanoo.