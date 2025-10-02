Rikospaikan Peitemies Silfsten -osiossa tuli julki julma video, jossa parikymppiset tekijät vesikiduttivat lasinpesunesteellä maassa makaavaa samanikäistä uhria.

Teko tapahtui Tuusulassa joulukuussa 2021.

Vesikidutuksen aikana tekijät syyttivät uhria "vasikoimisesta".

– Pysy paikallaan tai mä tapan sut, videolta kuuluu teon aikana.

Tekijät olivat aiemmin ilmaantuneet uhrin asunnolle ja vaatineet häneltä 6 000 euroa rahaa ja tilitietoja.

Myöhemmin uhri pakotettiin autoon ja häntä uhattiin eri tavoin muun muassa henkirikoksella.

Hänet pakotettiin ottamaan viesteillä ja soittamalla yhteyttä omaan äitiinsä ja ystäviinsä, jotta nämä antaisivat rahaa tai ottaisivat lainoja uhrin puolesta. Uhri penäsi puhelimessa tekijöiden edelleen pakottamana äidiltään rahaa 3 000 euroa.

Vastaajat itsekin osallistuivat puheluihin ja vaativat samaa rahasummaa. He uhosivat äidille, että "eikö sun ainoan pojan henki ole arvokas ja sehän on pieni raha siihen verrattuna".

Tekijöiden uhkauksista ja vaatimuksista huolimatta kukaan ei maksanut heille mitään.

Uhria oli vesikidutuksen lisäksi uhattu sormen menettämisellä, naulan lyömisellä polveen ja hengenlähdöllä. Tekijät sanoivat toimivansa Italian mafian tavoin.

Päätekijä eli uhrin suuhun lasinpesunestettä kaatanut vastaaja tuomittiin myöhemmin käräjäoikeudessa useista vakavista rikoksista. Hän sai muun muassa törkeästä vapaudenriistosta, törkeän kiristyksen yrityksestä ja törkeän ryöstön yrityksestä aiemmat tuomiot mukaan lukien yli viisi vuotta vankeutta.

MTV:n tietojen mukaan hän on sittemmin kuollut.

Ei herkille! Voit katsoa jutun alussa olevalta videolta videon julmasta vesikidutuksesta lasinpesunesteellä.

Rikospaikka keskiviikkoisin klo 21 MTV Katsomossa ja klo 22.35 MTV3-kanavalla. Tästä pääset katsomaan kaikki Rikospaikka-jaksot.