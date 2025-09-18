Valvontakameralle tallentui silmitön epäilty tapon yritys tuulikaapissa Helsingin Kalliossa.
Helmikuussa Helsingissä Kallion B12 -baarin tuulikaapissa tapahtui silmitön pahoinpitely, jossa uhria potkittiin ja poljettiin päähän useita kymmeniä kertoja.
Jutun alussa olevalla videolla näkyy, kuinka uhriksi joutunut noin 40-vuotias mies ja toinen mies kaatuvat baarin tuulikaappiin päällekkäin.
Hetken päästä uhrin päällä maannut mies nousee pois ja tuulikaappiin on tullut tapon yrityksestä syytetty mies.
Videolla näkyy, kuinka mies alkaa potkia ja polkea uhria päähän yli 25 kertaa, minkä jälkeen tekijä poistuu paikalta. Video voi järkyttää herkimpiä.
Potkittu sai vakavia vammoja pään ja kasvojen alueelle. Hänen tämänhetkisestä voinnistaan ei ole tietoa.
Syyttäjä vaatii tekijälle tuomiota tapon yrityksestä ja toissijaisesti törkeästä pahoinpitelystä.
Epäilty on jo aiemmin saanut tuomion tapon yrityksestä toisessa tapauksessa.
Helsingin käräjäoikeus antoi asiassa välituomion ja määräsi epäillyn mielentilatutkimukseen. Varsinainen tuomio annetaan myöhemmin.
Tilanteen valvontakameratallenne nähdään Rikospaikka-ohjelman Peitemies Silfsten -osiossa, jossa käsitellään videoille tallentuneita rikoksia.
Valvontakameratallennetta ei suositella herkille! Voit katsoa tuulikaapissa tapahtuneen pahoinpitelyn artikkelin alussa olevalta videolta.