Neuvottelujen jälkeen mies antautui poliisille ja nainen pääsi vapaaksi asunnosta parvekkeen kautta.

Päätös oli oikea, sillä kukaan ei lopulta vahingoittunut kaappaustilanteessa.

– Panostaja (mies) kertoi miinoittaneensa ja virittäneensä pommin asunnon oveen. Hän uhkasi avovaimoaan veitsi kurkulla, jolloin nainen huusi hätääntyneenä, että häntä tapetaan, Penttilä kertoi Rikospaikan haastattelussa.

– Yleisjohtaja kantaa kokonaisuudesta vastuun ja hän päättää isommista asioista. Se on vastuunkantajan rooli ja jos jotain pahaa sattuu niin tietää, että on itse tutkinnan kohteena.