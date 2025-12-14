Espoon Viherlaaksossa joulukuussa 1998 tapahtunut panttivankikaappaus on jäänyt kokeneen poliisin, ylikomisario (evp.) Pekka Penttilän mieleen.
Eläkkeellä oleva ylikomisario Pekka Penttilä toimi yleisjohtajana, kun poliisi kävi neuvotteluja naisen kaapanneen miehen kanssa.
– Panostaja (mies) kertoi miinoittaneensa ja virittäneensä pommin asunnon oveen. Hän uhkasi avovaimoaan veitsi kurkulla, jolloin nainen huusi hätääntyneenä, että häntä tapetaan, Penttilä kertoi Rikospaikan haastattelussa.
Tapahtumapaikalla ollut tilannejohtaja kysyi Penttilältä, meneekö poliisi tuossa tilanteessa sisään asuntoon.
– Silloin on päätöksentekopakko. Pitää luottaa kokemuksiin aiemmista vastaavantyyppisistä tapahtumista, Penttilä kertoo.
– Sieltä löytyy se hiljainen tieto, jonka avulla muutaman hengenvedon aikana pystyy tekemään päätöksen. Tilanteen ollessa kuumimmillaan päätin silloin, että poliisi ei mene sisään.
Päätös oli oikea, sillä kukaan ei lopulta vahingoittunut kaappaustilanteessa.
Neuvottelujen jälkeen mies antautui poliisille ja nainen pääsi vapaaksi asunnosta parvekkeen kautta.
Päätökset tehtävä nopeasti
Penttilä johti pitkän poliisiuran aikana tilannekeskuksessa lukuisia isoja poliisioperaatioita.