Suomen ja Ruotsin raja Torniossa on yksi merkittävä huumeiden salakuljetusreitti Suomeen. Sen merkitys on kasvanut entisestään viime vuosina.

Rikospaikka tapasi Torniossa äskettäin 18 vuotta täyttäneen Korhosen, joka on kuljettanut huumeita Ruotsin puolelta Suomeen jo lähes neljä vuotta. Hän hakee naapurimaasta yleensä amfetamiinia, lääkkeitä tai kannabista eteenpäin myytäväksi.

Katso jutun alussa olevalta videolta, kuinka Korhonen kertoo huumeiden salakuljetuksesta.

Korhonen kuljettaa huumeet autolla ensin Haaparannasta Suomen puolelle Tornioon ja sieltä Rovaniemelle, missä hän myy ne heti eteenpäin. Aineet hän piilottaa yleensä auton alle tai vararengaskoteloon.

– Minulla on aina ostaja valmiina. En tykkää myydä aineita pienissä määrissä, vaan myyn kaiken kerralla. Sillä tavalla pesee kätensä nopeasti siitä hommasta.

Ruotsin järjestäytynyt rikollisuus vaikuttaa

Korhonen kertoo hakevansa huumeita Ruotsista rahan takia. Hän ei pelkää kiinnijäämistä.

– Kiinnijäämisriski on tosi pieni. Eihän siellä rajalla paljon katsota. Satunnaisesti saatetaan joku auto pysäyttää. Mutta ei siellä pysäytetä ilman mitään syytä. Sitten jos jään kiinni, niin homma loppuu kuin seinään ja sitten ei enää jatketa, hän sanoo.

Huumeita tulee Suomeen yhä eniten satamien ja lentokentän kautta sekä postilähetyksinä. Silti pohjoisen maareitti on kasvattanut koko ajan merkitystään. Myös huumeiden salakuljetusmäärät ovat kasvaneet vuosien saatossa.

– Ruotsalainen järjestäytynyt rikollisuus vaikuttaa sillä tavalla Suomessa, että monestikin Ruotsista organisoidaan aineita ja levityksiä ja levitysorganisaatio toimii Ruotsista tai Ruotsin kautta ja aineet tulevat jaettavaksi Suomeen myyntiin. Ruotsi on kauttakulkumaana merkittävä tällä hetkellä, rikosylikomisario Jukka Nurmenniemi keskusrikospoliisista kertoo.