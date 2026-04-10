Veronica Verho osti ensimmäisen oman asuntonsa Helsingistä.

Radiojuontaja Veronica Verho on ostanut asunnon Helsingistä. Hän kertoi asiasta MTV Uutisille Radiogaalan punaisella matolla. Hän aikoo pitää kirjat yhä Turussa.

– Tämä on aiheuttanut hämmennystä. Eli edelleen asun puolisoni kanssa Turussa, mutta siihen en lähde, että joka päivä ajaisin sen neljä tuntia edestakaisin. Teemme maanantaista torstaisin lähetystä, joten se Helsingin asunto helpottaa arkeani.

Hän kertoo, että hänen puolisonsa tulee edelleen asumaan Turussa, ja he viettävät viikonloput ja lomat yhdessä yhteisessä Turun asunnossaan.

– Asunto on sataprosenttisesti minun. En peri vuokraa puolisoltani, jos ja kun hän tulee käymään luonani, Verho naurahtaa.

Veronica Verho ja Esko Eerikäinen juontavat Radio Novan Iltapäivää. He saapuivat gaalaan yhdessä.

Videolla Verho ja Eerikäinen kertovat yhteistyöstään ja gaalaillan asuistaan.