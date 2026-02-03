Juhani Koskinen kertoo Hanna Tikander -podcastissa hänen ja hänen ex-kihlattunsa Veronica Verhon ymmärtäneen, että heidän on parempi olla erillään.

Mediapersoona Juhani Koskinen puhuu Podimon Hanna Tikander -podcastissa hänen ja ex-kihlattunsa, juontaja Veronica Verhon erosta.

Koskinen ja Verho seurustelivat neljän vuoden ajan, ja heidän häitään oli tarkoitus tanssia kesällä 2024. He kuitenkin ilmoittivat erostaan tammikuussa 2024.

Koskinen kuvailee eropäätöksen olleen "tosi iso helpotus".

– Ihan mahtava juttu, jos näin voi sanoa. Olimme molemmat aivan samoilla linjoilla siinä, Koskinen kertoo podcastia luotsaavalle Hanna Tikanderille.

Juhani Koskisen mukaan hän ja Veronica Verho olivat eropäätöksen suhteen samoilla linjoilla.All Over Press

Mediapersoona toteaa, että hän ja Verho olisivat tietysti halunneet, että heidän parisuhteensa olisi onnistunut. Hän kuitenkin huomauttaa, että jokainen on lopulta oman elämänsä päähenkilö.

– Ratkaisut pitää tehdä sen mukaan, miten sillä päähenkilöllä menisi parhaiten ja että se olisi onnellisin. Meillä on ainoastaan yksi elämä. Oli tosi iso helpotus, kun uskalsimme tehdä sen päätöksen, että lopetamme häiden suunnittelemisen ja suunnittelemme elämää erillämme, hän sanoo.

Koskisen ja Verhon parisuhde tuli aikoinaan melko nopeasti suuren yleisön tietoon, ja myös heidän eronsa sai osakseen rutkasti huomiota. Koskinen kokee julkisuuden ja mediahuomion olleen kenties eron vaikein asia.

Tilannetta kuitenkin helpotti Koskisen mukaan se, että hän ja Verho hoitivat eronsa siististi ja aikuismaisesti.

– Olen Veronicalle tosi kiitollinen siitä, miten me yhdessä hoidimme sen asian. Ymmärsimme, että on parempi olla erillään, että saamme ehkä paremmin tavoiteltua onnellisuutta erillään. Olemme kuitenkin sen verran erilaisia, ettei se parisuhdemielessä toimi.