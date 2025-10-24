Veronica Verho tekee paluun radioon.
Juontaja Veronica Verho tekee paluun radioon Radio Novalle. Verhoa voi kuulla Radio Novan Illassa -ohjelmassa 3. marraskuuta alkaen maanantai- ja tiistai-iltaisin vuoden loppuun saakkaa.
– Kolmen vuoden tauon jälkeen radioaallot myrskysivät niin kovaa minua kohti, että oli pakko hypätä isommin Radio Novan remmiin. Olen kaikin puolin äärimmäisen innoissani, koska ympärillä on mahtava porukka, ja kuulijat ovat ottaneet minut jo niin ihanasti mukaan kesän tuurauksia tehdessäni, Verho kommentoi tiedotteessa.