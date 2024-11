Perjantaina 29.11. vietetään niin Black Fridayta kuin täysin vastakkaista Älä osta mitään -päivää.

Tänään perjantaina vietetään kulutusjuhlaa, kun Black Friday -tarjouksia tulvii sähköposteihin. Kaikki tarjoukset eivät kuitenkaan ole oikeasti hyviä.

– Kyllähän se on aika villi viidakko. Black Fridayta hyvin kuvaa se, että siellä on keinotekoisia alennuksia, mikä tarkoittaa sitä, että näitä hintoja on nostettu jo lokakuussa ylös ja laskettu Black Fridayksi, kertoo Hintaoppaan maajohtaja Liisa Matinvesi-Bassett Huomenta Suomessa.

Tarjousten joukossa on myös tuotteita, jotka ovat kalliimpia kuin vaikkapa marraskuun ensimmäisenä päivänä, mutta toki joukossa on aidosti hyviäkin alennuksia.

– Eli kuluttajan kannattaa kyllä olla tarkkana, että löytää ne aidosti hyvät alennukset Black Fridayna.

Mistä kuluttaja voi siis tietää, onko tarjouksessa mukana hintakikkailua? Matinvesi-Bassett suosittelee hyödyntämään netin erilaisia hintavertailupalveluita, joista tuotteen hintahistorian voi tarkistaa.

– Eli sieltä pystyy katsomaan pidemmällekin kuin tämän 30 päivän tarkastelujakson*, mikä on nykyisin ihan lain velvoittama.

*Nykyään tavaroiden alemarkkinoinnissa tulee ilmoittaa myös alin hinta, jolla tavaraa on markkinoitu hinnanalennusta edeltäneiden 30 päivän aikana. Jos puolestaan yhtäjaksoisessa enintään 60 päivää kestävässä markkinointikampanjassa hinnanalennus suurenee asteittain, alimpana hintana voidaan ilmoittaa alin hinta, jolla tavaraa on markkinoitu ensimmäistä hinnanalennusta edeltäneiden 30 päivän aikana. Nopeasti pilaantuvia elintarvikkeita aiemman alimman myyntihinnan ilmoittamisvelvollisuus ei kuitenkaan koske. Lähde: KKV

30 päivän sääntö ei kuitenkaan ole purrut täysin toivotulla tavalla.

– Vertailtiin keinotekoisia alennuksia viime vuoteen, ja tänä vuonna on ikävä kyllä nousua näissä keinotekoisissa alennuksissa. Eli se on noin kahdeksan prosenttia. Eli edelleen sitä tapahtuu.

Sen sijaan, että hintoja nostettaisiin vanhaan tapaan juuri ennen Black Fridayta, jotta sen saa laskettua takaisin "tarjoushintaan" alepäiväksi, nykyään hintaa nostetaan jo lokakuussa eli ennen 30 päivän tarkastelujaksoa. Matinvesi-Bassinett suositteleekin kuluttajia tarkistamaan tuotteen hintahistorian kolmen kuukauden ajalta.

– Silloin pystyy näkemään todellisen hintatason.

Turhan tuotteen ostaminen ei ole säästöä

Matinvesi-Bassett muistuttaa kuitenkin ostamaan vain tarpeeseen.

Ostatko vain tarpeellisia tuotteita?

– Eli eihän se ole säästöä, jos ostat tuotteen. vaikka se on kuinka isossa alennuksessa, mutta jos todella on tarvetta sille tuotteelle, niin silloin jos se on 30 prosentin alennuksessa, niin silloin siitä saa 30 prosentin säästön. Silloin se on fiksua ostamista.

Erityistä hintakikkailua Matinvesi-Bassett kertoo tänä Black Fridayna olevan kosmetiikkatuotteissa, kuten meikkivoiteissa ja hajuvesissä, sekä joissain kodin elektroniikkatuotteissa ja astianpesukoneissa.

Tänään vietetään myös Älä osta mitään -päivää. Miten Luontoliiton toiminnanjohtaja Riku Eskelinen kehottaa toimimaan ostohysterian sijaan? Miksi turhaa kuluttamistä pitäisi välttää? Miltä suomalaisten kulutustottumukset näyttävät? Katso koko haastattelu yllä olevalta videolta.

