Hintavertailupalvelu selvitti, nostetaanko tuotteiden hintaa ennen Black Fridayta – "Kuluttajien harhaanjohtamista"

Laki hintojen ilmoittamisesta

Tiesitkö? Vuoden 2023 alusta tavaroiden alemarkkinoinnissa on pitänyt ilmoittaa myös alin hinta, jolla tavaraa on markkinoitu hinnanalennusta edeltäneiden 30 päivän aikana .

Hintakikkailua on silti havaittavissa, tiedotteessa kerrotaan. Matinvesi-Bassetttin mukaan Pohjoismaissa on nähty, että osaa hinnoista on nostettu ennen laissa edellytettyä 30 päivän tarkastelujaksoa. Hintoja on pidetty korkealla tarkastelujakson ajan, jotta alennusprosentti olisi mahdollisimman suuri.