Juuri nyt Avaa

– Voi todellakin tarkistaa sen, mikä kauppias on tehnyt hintakikkailua, Juppo sanoo.

Tekoälyn avulla voi seurata jopa satoja kauppapaikkoja ja niiden hinnoittelua.

– Sitä ei ihan yhdellä kysymyksellä sieltä saa esiin, täytyy seurata tekoälyn avulla hintoja, Juppo huomauttaa.

– On paljon yksinkertaisia asioita, joita arjessa voi tehdä tehokkaammin käyttämällä tekoälyä, esimerkiksi juuri ostotapahtumat verkossa, kertoo Digian teknologiajohtaja Juhana Juppo MTV:n Viiden Jälkeen -ohjelmassa.

Tekoälyä hyödynnetään lukemattomissa asioissa toiminnan tehostamiseksi, mutta miten sitä voisi hyödyntää lahjaostoksia tehdessä tai suunitellessa?

Lahjaostokset jakavat mielipiteitä – toisille ne ovat pakollinen paha, kun taas toiset nauttivat tuotteiden hypistelystä putiikeissa tai valikoiman selailusta verkkokaupoissa.

Ovatko alennusmyyntien hinnat totta vai silmänlumetta? Tekoälyn avulla voi selvittää, milloin tuotteiden hinnat ovat aidosti matalimmillaan.

Viiden jälkeen: Miten tekoälylle kannattaa kysymykset esittää, jotta voisit mahdollisimman tehokkaasti hyödyntää tekoälyä lahjaostoksissasi?

Viiden jälkeen: Miten tekoälylle kannattaa kysymykset esittää, jotta voisit mahdollisimman tehokkaasti hyödyntää tekoälyä lahjaostoksissasi?

Asiantuntijalle esitettiin MTV:n Viiden jälkeen -ohjelmassa esimerkkejä hintavertailusta tekoälyn avulla.

– Etsi 8-vuotiaalle kummilapselleni joululahja, joka ei ole pelkkä lelu, vaan myös kehittävä. Budgetti 30–50 euroa. Hän tykkää rakentelusta ja eläimistä.