Ovatko alennusmyyntien hinnat totta vai silmänlumetta? Tekoälyn avulla voi selvittää, milloin tuotteiden hinnat ovat aidosti matalimmillaan.
Lahjaostokset jakavat mielipiteitä – toisille ne ovat pakollinen paha, kun taas toiset nauttivat tuotteiden hypistelystä putiikeissa tai valikoiman selailusta verkkokaupoissa.
Tekoälyä hyödynnetään lukemattomissa asioissa toiminnan tehostamiseksi, mutta miten sitä voisi hyödyntää lahjaostoksia tehdessä tai suunitellessa?
– On paljon yksinkertaisia asioita, joita arjessa voi tehdä tehokkaammin käyttämällä tekoälyä, esimerkiksi juuri ostotapahtumat verkossa, kertoo Digian teknologiajohtaja Juhana Juppo MTV:n Viiden Jälkeen -ohjelmassa.
Jupon mukaan kauppiaiden hintakikkailun voi myös paljastaa tekoälyä hyödyntämällä.
Miten tekoälyä voi hyödyntää hintojen seuraamiseen?
Hintaseuranta tekoälyn avulla vaatii hieman työtä, mutta se on mahdollista.
– Sitä ei ihan yhdellä kysymyksellä sieltä saa esiin, täytyy seurata tekoälyn avulla hintoja, Juppo huomauttaa.
Tekoälyn avulla voi seurata jopa satoja kauppapaikkoja ja niiden hinnoittelua.
– Voi todellakin tarkistaa sen, mikä kauppias on tehnyt hintakikkailua, Juppo sanoo.