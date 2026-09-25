Helsingin satamassa paljastettiin jälleen epäilty laittoman maahantulon järjestäminen.
Tulli havaitsi Helsingin satamassa perjantain vastaisena yönä ajoneuvon, jonka sisältä löytyi kaksi piiloutunutta henkilöä, kertoo Rajavartiolaitos.
Henkilöiden epäillään pyrkineen saapumaan Suomeen laittomasti.
Ajoneuvo saapui Tallinnan ja Helsingin välillä liikennöivällä Megastar-aluksella hieman puolen yön jälkeen. Helsingin poliisi avusti tilanteessa henkilöiden kiinniotossa.
Juttu jatkuu kuvan jälkeen.
Henkilö piiloutuneena auton takakonttiin.Rajavartiolaitos
Tapauksen esitutkintaa johtaa Rajavartiolaitos. Ajoneuvon kuljettaja ja apukuljettaja otettiin kiinni epäiltyinä laittoman maahantulon järjestämiseen liittyvästä rikoksesta. Tarkemmat rikosnimikkeet ja epäilyjen sisältö täsmentyvät tutkinnan edetessä.
Rajavartiolaitoksen mukaan tapaus liittyy laajempaan ilmiöön, jossa Valko-Venäjän kautta Schengen-alueelle laittomasti saapuneita henkilöitä pyritään kuljettamaan eri maiden kautta eteenpäin Eurooppaan.
Viranomaiset arvioivat, että Puolan ja Saksan kiristynyt sisärajavalvonta on saattanut lisätä Suomen kautta tapahtuvaa laitonta kauttakulkua.
Rajavartiolaitos kertoo tehostaneensa tilanteen seurantaa ja torjuvansa laitonta maahantuloa yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa.
Nyt paljastunut tapaus on esitutkinnan alkuvaiheessa, ja Rajavartiolaitos kertoo tiedottavansa asiasta lisää tutkinnan edetessä.