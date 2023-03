Venäläishiihtäjä latasi omilleen tylyn totuuden: "Ei heitä kiinnosta, olemmeko siellä vai emme"

Venäläishiihtäjillä ei ole asiaa maastohiihdon maailmancupiin käynnissä olevan sodan vuoksi. Viime viikkoina venäläisurheilijoiden paluulla on kuitenkin spekuloitu paljon, sillä Kansainvälinen Olympiakomitea on vihjaillut haluavansa venäläiset takaisin urheilukisoihin neutraalin lipun alla.

KOK:n kanta on kerännyt rutkasti kritiikkiä muilta jäsenmailta.

– On vain yhdet mestaruuskisat ja ne ovat täällä. Minua ei kiinnosta, mitä maailmancupissa ja MM-kisoissa tapahtuu. Olen jo sanonut sen aiemmin. Sanoisin, että koko maailma on täällä, Bolshunov sanoi.

Nyt 26-vuotias venäläishiihtäjä Ivan Jakimushin on kommentoinut venäläisurheilijoiden tilannetta. Jakimushin ui kommenttinsa myötä vastavirtaan, eikä ole samoilla linjoilla Välben ja Bolshunovin kanssa. Jakimushin ei usko kenenkään – varsinkaan norjalaisten – kaipaavan venäläisiä takaisin.

– Norjalaiset eivät ole huolissaan venäläisten poistamisesta. Olimme mukana tai emme, he eivät välitä. He eivät välitä mistään, Jakimushin toteaa Championatin mukaan .

– Heillä on kilpailua. Ei heillä ole tilannetta, että kaikki kuusi ensimmäistä ovat norjalaisia. He eivät poistu taistelutta. He taistelevat ja elävät kilpailu kerrallaan. En usko kenenkään ajattelevan, että "jos venäläiset olisivat täällä, hiihtäisin eri tavalla". Ei, Jakimushin jatkaa.