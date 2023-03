Jelena Välbe estämässä venäläisten paluun? Jyrähti kovan lausunnon vaatimuksista

Venäjän hiihtoliiton puheenjohtaja Jelena Välbe on nyt antanut kommentteja, ettei halua Venäjän moiseen suostuvan.

– Olosuhteet, joissa meidän on palattava kansainväliseen hiihtoon, ovat meille todella tärkeä seikka. En voi sanoa, että pystyn yksin tekemään tällaisen päätöksen, mutta syvä kantani on, että Venäjän vallitseva tilanne huomioon ottaen on täysin mahdotonta hyväksyä palaaminen neutraalilla statuksella. Meidän ei pitäisi hyväksyä mitään neutraalia statusta, Välbe latasi Na lyzhi -YouTube-kanavalla Championatin mukaan.