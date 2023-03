Norjan klassikkokisassa "katastrofin" ainekset – hiihtovalmentaja pelkää naiskilpailijoiden puolesta: "Se on täysin hullu viesti naisille"

Holmenkollenilla nähdään viikonloppuna poikkeuksellinen kilpailu, kun sunnuntaina hiihdettävä naisten kuninkuusmatka on ensi kertaa saman pituinen kuin miesten lauantainen reitti eli 50 kilometriä.

Naisten distanssikisojen välissä on kahdeksan päivää, miesten kuninkuusmatkoja erottaa vain kuusi päivää.

– Mielestäni tämä on katastrofaalista, Italian hiihtoluotsi Markus Cramer lataa NRK:lle .

– 30 kilometrin kisassa oli jopa kahdeksan minuuttia nousua alimmasta pisteestä huipulle. Tietenkin urheilijat ovat yhä vahvempia ja heidän suksensa ja voiteensa ovat parempia, mutta meidän on kannettava myös huolta heidän terveydestään.

Painonpudotusasia on Cramerin mukaan herättänyt huolta ja keskustelua Italian maajoukkueessa.

– Meillä on ollut riittävästi tapauksia, jossa tytöt ajattelevat, että heidän on oltava laihempia päästääkseen kovempaa. Pidemmillä matkoilla tyttöjä pusketaan jälleen siihen suuntaan. Minusta se on täysin hullu viesti naisille, Cramer jylisee.