Aleksandr Bolshunovilta lämpimiä sanoja Iivo Niskasesta – norjalaisten suuntaan tuima piikki: "Jostain syystä monet ovat unohtaneet"

Maailmancupista sulkemisen jälkeen Bolshunov ja muut venäläistähdet kilpailivat keväällä Venäjällä sisäisissä kilpailuissa. Jos sulku maailmancupista jatkuu, on Bolshunov valmis kiertäämään "Venäjän cupia" myös ensi kaudella. Bolshunov sanoo, että muiden urheilijoiden asenne ja halu kieltää venäläisten osallistuminen kansainvälisiin kilpailuihin saa hänet harjoittelemaan yhä kovemmin.

– Ehkä heidät on määrätty sanomaan niin. Emme tiedä, kuka kontrolloi heitä. Mutta olen varma, että sisimmässään he odottavat meitä takaisin ja haluavat kilpailla kanssamme, aivan kuten me haluamme kilpailla heidän ja muiden urheilijoiden kanssa.