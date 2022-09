Johannes Hösflot Kläbo kommentoi venäläishiihtäjien tilannetta – näin Jelena Välbe reagoi: "Se on häpeällistä"

Venäläiset ja valkovenäläiset hiihtäjät on suljettu ulos kansainvälisen hiihtoliitto FIS:in kilpailuista Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Viisinkertainen olympiavoittaja Kläbo toivoisi näkevänsä venäläiset ladulla maailmancupin alusta alkaen.

– Puhumme erittäin hyvistä hiihtäjistä, joiden haluaisit olevan mukana. He taistelevat palkintopallisijoista ja voitoista maailmancupissa, Kläbo sanoi Dagbladetille .

Kläbo ja Iversen ovat kuitenkin yhtä mieltä siitä, että venäläisten poissulkeminen vallitsevassa tilanteessa on oikea ratkaisu.

– Niin sen täytyy olla, mutta se ei ole hauskaa, että he eivät pääse osallistumaan. Haluat aina kisata parhaita vastaan, joten se ei ole mitään mieluista. Jos on rauha, haluan heidän tulevan takaisin. Nykytilanteessa en halua sitä, Iversen totesi.

– Haluan aina kilpailla parhaita vastaan ja voittaa heidät. Mutta tärkeintä on sodan lopettaminen, Kläbo kertoi.

– Se on todella mukavaa, että venäläisiä hiihtäjiä arvostetaan. He ymmärtävät, että parhaiden tulisi kilpailla. Tähän ei voi kuitenkaan uskoa sataprosenttisesti. Urheilijoiden mielipide ei ole ratkaisevaa, koska politiikka on tunkeutunut syvälle urheiluun, Venäjän päävalmentaja Juri Borodavko sanoi uutistoimisto TASS:ille.