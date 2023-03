Venäläisiltä kovaa tekstiä MM-hiihdoista – "Tappaa lajin"

– Tämä tappaa lajin. Maantieteellisesti ja yleisen kiinnostuksen kannalta se ei ole hyvä asia. MM-kisat ovat nyt vain paikalliset kisat. En tiedä, mitä norjalaiset ja ruotsalaiset katsojat ajattelevat siitä. Jos he haluavat voittaa kaikki mitalit, niin ei ongelmaa. Mutta ilman venäläisiä urheilijoita en ymmärrä, että miksi. Heidän tulisi kisata kaikkia maailman parhaimpia vastaan, ei vain paikallisia vastaan, Guberniev latasi.

– Meidän kilpailumme ovat paljon kiinnostavampia kuin MM-kisat. Jos olen rehellinen, niin en edes tiedä, keistä tuli maailmanmestareita. Meillä on joka päivä omia mielenkiintoisia kisojamme. Todelliset MM-kilpailut ovat sataprosenttisesti täällä, Venäjän hiihtoliiton puheenjohtaja Jelena Välbe totesi venäläismedioille.

Venäjän tähtihiihtäjä Aleksandr Bolshunov on samoilla linjoilla Välben kanssa.

– On vain yhdet mestaruuskisat ja ne ovat täällä. Minua ei kiinnosta, mitä maailmancupissa ja MM-kisoissa tapahtuu. Olen jo sanonut sen aiemmin. Sanoisin, että koko maailma on täällä. Nyt on kaksi maata ja niitä tulee vielä lisää. Silloin tulee meidän aikamme, neljä kultaa ja yhden hopean Venäjän kisoissa voittanut Bolshunov kertoi.