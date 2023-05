Venäläistähti Veronika Stepanova esitti uhkauksen hiihtoväelle – "En usko enää siihen" 

Kansainvälinen hiihtoliitto FIS kertoi keskiviikkona, että Venäjä ja Valko-Venäjä tulevat olemaan jatkossakin sivussa kansainvälisistä hiihtokilpailuista. Venäjä ja Valko-Venäjä on ollut suurelta osin suljettuna kansainvälisestä urheilusta viime vuoden keväästä saakka Venäjän aloitettua hyökkäyssodan Ukrainassa.

– FIS yrittää löytää tasapainoa tilanteeseen, mutta enimmäkseen näyttää siltä, että he siirtävät ongelmaa eteenpäin ja uskovat, että tilanne ratkeaa itsestään. En usko enää siihen. Joko palaamme tasavertaisina tai emme palaa lainkaan, Stepanova latasi Instagramissa .

Pekingin talviolympialaisissa Venäjän joukkueen viestikultaan tuonut Stepanova on ollut äänekkäimpiä venäläisurheilijoita sodan syttymisen jälkeen. Venäjän paluulle väläyteltiin aiemmin vihreää valoa kansainvälisen olympiakomitean KOK:n toimesta, mikäli tietyt reunaehdot täyttyvät.

Venäläisurheilijoien tulee kilpailla neutraalin lipun alla ja he eivät ole saaneet tukea Venäjän sotatoimia Ukrainassa. Kaikki palaavat urheilijat joutuvat myös dopingtesteihin.

– Tarkoitan valintakomission puuttumista, jolla olisi oikeus kuulustella minua poliittisista näkemyksistäni tai työtilanteestani. Sääntöjen pitää olla samat kaikkien maiden hiihtäjille. Mikä tahansa muu lähestymistapa on syrjintää. Kaikki, myös FIS ymmärtää sen täydellisesti, Stepanova jatkoi.

– Maailma on paljon suurempi kuin Skandinavia tai koko Eurooppa. Niillä, jotka haluavat kilpailla ilman meitä, on siihen oikeus. Heidän on kuitenkin rehellisesti myönnettävä, että tämä ei ole cup tai MM-kisat, ainoastaan kansainvälinen kilpailu, Stepanova päätti.