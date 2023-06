"Venäläiset pitävät meitä silmällä" – Kremlin konsulaatti Ahvenanmaalla jakaa mielipiteitä

– Minulle he (venäläiset) eivät ole tehneet mitään, mutta maailmantilanteen takia mielestäni konsulaatin voisi ehkä sulkea.

– Talo on kaunis. Minulle on aika yhdentekevää, onko siinä Venäjän konsulaatti vai ei.

– Sitten Venäjä voisi tehdä mitä vaan. Demilitarisointi on meille puolustus rauhan aikana ja neutralisointi sodan aikana.

Venäjän hyökkäyssodan myötä Ahvenanmaan asemasta on käyty runsasta keskustelua. Esimerkiksi Suomen entinen tiedustelupäällikkö, nykyinen kansanedustaja Pekka Toveri (kok.) totesi huhtikuussa , että miehittämätön alue voi olla turvallisuusriski, koska Venäjä on alkanut toimia erityisen agressiivisesti lähialueillaan.

– Se selkeyttäisi turvallisuustilannetta ja -asemaa, kun todettaisiin, että Ahvenanmaa on vain normaali osa Suomea, Toveri pohtii.

– Kysymys, jota tulee ulko- ja turvallisuuspolitiikassa harkita, miten siinä on järkevää toimia, Orpo sanoi.

Konsulaatin kohtalo ei ole paikallisten käsissä

– Tämän asian voivat ratkaista vain Suomen hallitus ja eduskunta, koska kyse on Suomen sopimuksesta Venäjän kanssa vuodelta 1940.

– Nämä ovat herkkiä kysymyksiä ja niistä ei sen takia kannata tuosta vaan laukoa mielipiteitä, vaan harkita. On muistettava, että Venäjän sota jatkuu ja emme saa olla sinisilmäisiä Venäjän suhteen, Orpo lisäsi.

Maakuntajajohtaja Thörnroosin mukaansa tuosta sopimuksesta on tärkeää pitää kiinni, sillä turvallisuustilanne on muuttunut. Hän korostaa, että ratkaisut täytyy tehdä rauhassa, sillä tilanne on herkkä.