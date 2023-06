Petteri Orpo Ahvenanmaan konsulaatista: "Historiallinen jäänne"

– Edustamallani puolueella on selvät tavoitteet veropoliitikassa. Meidän pitää pystyä huolehtimaan veropohjasta. Jos jostain kevennämme, niin pitää huolehtia siitä, että veroja kertyy.

Enempää Orpo ei osannut kertoa talouspöydän annista, sillä työ on vielä kesken.

Ylen Jyrki Hara kysyi tiedotustilaisuudessa Orpolta, mitä mieltä hän on Ahvenanmaan Venäjän-suurlähetystön tarpeellisuudesta ja tulevaisuudesta.

Aiemmin päivällä kerrottua

Orpo näkee, että sote-palvelujen osalta yksityisen sektorin ja kolmannen sektorin tuottamia palveluja on tuotava vahvemmin esiin.

– Edellisellä hallituksella oli hyvin vahva panostus julkisessa tuotannossa, mutta meidän on pakko ja on järkevää tuoda yksityistä enemmän mukaan.

– Mutta sanon kaikille, että julkisella puolella on rahat ja valta. Uskon, että asiat pystytään ratkaisemaan niin, että pidetään huolta laadusta ja veronmaksajien rahoista.

Myös perussuomalaisten puheenhohtaja Riikka Purra on Orpon kanssa samoilla linjoilla.

– Perussuomalaiset ei suhtaudu soten toimijoihin ideologisesti. Meillä ei ole mitään pakkoa lisätä julkisen puolen vastuita eikä toisaalta yksityisen puolen valtaa näissä asioissa. Sote on sellaisessa kriisissä, että tarvitsemme kaikki mahdolliset keinot, että pääsemme eteenpäin, Purra linjasi.

Purra kuittaili Maralle

– Tulorajan tarkoituksena on rajoittaa maahantuloa ja sitä tämä tekee.

– Tähän ei ole lisättävää. Välissä on ollut hieman rikkinäistä puhelinta, että mikä on tyytymättömyyttä ja mikä ulosmarssia.

– Mielestäni tämä osoittaa varsin hyvin, mitä itsekin olen yrittänyt monta päivää kertoa, että kyseessä on todellakin kompromissi ja meilläkin on ollut monessa asiassa nielemistä. Siksi ihmettelenkin ajatusta, jota on osin täältä ja osin sieltä esitetty, että tämä olisi vain RKP:lle ikävä asia, Purra sanoo.