Presidentti Niinistö Ahvenanmaan asemasta: Vakaampi kuin kenties koskaan

– Nato-jäsenyys edellyttää meiltä kaikilta uutta ajattelua, uusia toimintatapojakin. On opittava ymmärtämään liittolaisia ja liittolaisuutta. Viime viikkoina on moneen kertaan toistettu, ettemme ole enää yksin. Yhdessäolo tuo mukanaan turvaa. Se tuo myös vastuuta ja velvollisuuksia, sanoi Niinistö.

Niinistön mukaan liittolaisuus edellyttää Suomelta uutta lainsäädäntöä ja sitoutumista Naton keskeisiin periaatteisiin. Hän korostaa, että eduskunnan valiokuntien pitäminen ajan tasalla on erittäin tärkeää ja toivoi poliittisen yhteisymmärryksen jatkuvan.

Ahvenanmaan asema nousi esille

Niinistö otti kantaa myös esiin nousseeseen keskusteluun Ahvenanmaan asemasta. Ahvenanmaa on autonominen, demilitarisoitu ja osa Suomea.

Niinistö sanoo, että Ahvenanmaan asema on ehkä vakaampi kuin koskaan, koska vihamielinen teko sitä vastaan olisi sodanjulistus Natolle. Presidentti Niinistön mukaan on selvää, että Naton yhteisessä puolustussuunnittelussa maakunnan tilanne on erityisen huomion kohteena.