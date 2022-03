Sota raivoaa Ukrainassa – onko Ahvenanmaa pian Venäjän tulilinjalla? "Mitä tahansa voidaan odottaa Venäjältä"

– Suomen meriyhteydet ovat elintärkeitä, ja Ahvenanmaa on siinä keskellä. Ahvenanmaa on demilitarisoitu, eli aseeton, mutta Suomella on sen puolustusvelvollisuus.

Outo konsulaatti Maarianhaminassa

– On sietämätöntä, että Venäjällä on tällainen historiallinen jäänne. Se loukkaa Suomen suvereniteettiä. On kiusallista, että Venäjällä on tällainen, edes muodollinen, ote niin tärkeään ja arkaan alueeseen kuin Ahvenanmaa.