Tuntematon esine putosi ja räjähti pellolle Puolassa – epäillään sotilaslennokiksi

Puolalaiselle maissipellolle viime yönä pudonnutta ja räjähtänyttä tuntematonta esinettä epäillään sotilaslennokiksi, kertoo Reuters.
Esine, joka putosi ja räjähti maissipellolle itäisessä Puolassa Osinyn kylässä tiistain ja keskiviikon välisenä yönä, oli alustavien tutkimustulosten perusteella todennäköisesti sotilaslennokki. Näin kertoo paikallinen syyttäjä Reutersin mukaan.
Puolan valtiollinen uutistoimisto PAP on kertonut, että lennokissa ei ilmeisesti ollut taistelukärkeä vaan pieni määrä räjähteitä. Asuintalojen ikkunoita rikkoutui räjähdyksen voimasta, mutta kukaan ei loukkaantunut.
Tuntematon esine putosi pellolle Puolassa.
Poliisi löysi paikan päältä palanutta metalli- ja muovijätettä. Maissia oli palanut noin 8–10 metrin kokoiselta alueelta osumakohdan ympäriltä.
Puola on ollut valppaana ilmatilaansa tunkeutuvien esineiden suhteen siitä asti, kun ilmeisesti ukrainalainen ohjus harhautui vuonna 2022 maan eteläosassa sijaitsevaan Przewodowin kylään tappaen kaksi ihmistä.
Aiemmin keskiviikkona Puolan puolustusministeri Wladyslaw Kosiniak-Kamysz sanoi, etteivät viranomaiset poissulje vaihtoehtoa venäläisten tekemästä sabotaasista tai salakuljetuksesta.
Maan puolustusvoimien mukaan tutkajärjestelmät eivät tehneet havaintoja ilmatilan loukkauksesta.