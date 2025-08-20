Britannia iski Venäjän piilotettuihin rahahanoihin: "Kremlin epätoivoisia yrityksiä"

Venäjä on pyrkinyt kiertämään länsimaiden asettamia pakotteita kryptovaluuttojen avulla.
Britannia kiristi keskiviikkona pakoterintamaa Venäjää vastaan asettamalla uusia rajoituksia verkostoille, joiden epäillään auttavan Moskovaa kiertämään länsimaisia pakotteita.
Uudet pakotteet kohdistuvat erityisesti kirgisialaisiin kryptovaluuttaverkostoihin ja ruplaan sidottuun A7A5- stablecoiniin eli vakaavaluuttaan, jonka kautta on siirretty 9,3 miljardia dollaria (7,9 miljardia euroa) vain neljässä kuukaudessa.
Britannian pakoteministeri Stephen Doughty painotti, ettei Venäjä pääse pakotteita pakoon kryptovaluuttojen avulla.
– Jos Kreml luulee voivansa piilottaa epätoivoiset yrityksensä lieventää pakotteidemme vaikutusta pesemällä transaktioita epäilyttävien kryptovaluuttaverkostojen kautta, se on pahasti väärässä, Doughty sanoi.
Kirgisialaispankista rahoitetaan sotilastarvikkeita
Pakotteet kohdistuvat yhteen luxemburgilaiseen yritykseen ja neljään kirgisialaiseen yritykseen mukaan lukien Grinex ja Old Vector, jotka toimivat A7A5-valuutan taustalla.
Lisäksi rajoituksia asetettiin kolmelle henkilölle, joiden epäillään tukevan Venäjän rahoitusjärjestelmää.
Yksi henkilöistä on yhteydessä kirgisialaiseen pankkiin, jota käytetään sotilastarvikkeiden maksamiseen.
Kahta muuta henkilöä epäillään sanktioiden kiertämisen avustamisesta ja palveluiden tarjoamisesta Venäjän valtion omistamalle Promsvyazbankille.
Yhdysvallat mukana pakoterintamassa
Britannian toimet seuraavat Washingtonissa käytyjä neuvotteluja, joissa oli mukana myös Britannian pääministeri Keir Starmer.
Myös Yhdysvallat asetti viime viikolla pakotteita Grinexille ja Old Vectorille, viitaten niiden rooliin sanktioiden kiertämisessä ja laittoman kryptotoiminnan tukemisessa.