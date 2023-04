Ahvenanmaan kansanedustaja MTV:lle: Kiinnostus vapaaehtoista maanpuolustusta kohtaan lisääntynyt Ahvenanmaalla

Osa asiantuntijoista on nostanut keskusteluun näkökulman, että maakunnan demilitarisointi on aikansa elänyt järjestelmä ja sen purkamista pitäisi miettiä.

Viimeksi Ahvenanmaan demilitarisointiin otti kantaa presidentti Sauli Niinistö valtiopäivien avajaisissa eilen sanomalla, että vihamielinen teko Ahvenanmaata vastaan olisi sodanjulistus Natolle ja että Ahvenanmaan asema on vakaampi kuin kenties koskaan.

Löfström: Ahvenanmaan demilitarisointia pitää jatkaa

– Ahvenanmaan demilitarisointi on vanhempi kuin Suomen itsenäisyys. Se on ollut käynnissä 170 vuotta ja on nyt osa Ahvenanmaan identiteettiä, Löfström totesi MTV:n Viiden jälkeen -ohjelman haastattelussa.