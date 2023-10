"Sanotaan nyt suoraan" – Kimmo Kiljunen: Tämä on Itämeren turvallisuuden kannalta tärkein asia

Ulkoasiainvaliokunta on keskustellut tänään Tukholmassa Ruotsin parlamentin Riksdagenin ulkoasiainvaliokunnan kanssa ajankohtaisista ulko- ja turvallisuuspolitiikan kysymyksistä.

"Tärkeintä on Ruotsin Nato-jäsenyyden varmistaminen"

Kiljunen kertoo MTV:n Asian ytimessä -ohjelman haastattelussa Tukholmassa, että vierailun ykkösaiheeksi on tähän mennessä noussut Ruotsin Nato-jäsenyys.

– No sanotaan nyt suoraan, että jos puhutaan Itämeren turvallisuudesta kokonaisuutena, ensimmäinen iso kysymys on Ruotsin Nato-jäsenyyden läpivienti, Kiljunen sanoo toimittaja Kari Lumikeron haastattelussa.

– Sen jälkeenhän Itämeri alkaa olla Naton sisämeri. Siinä on muutama rannikkokaistale, Suomenlahden pohjukka ja Kaliningrad, jotka ovat vähän toisissa käsissä, enkä siihen ota kantaa ollenkaan, mutta tärkeintä olisi nyt Ruotsin Nato-jäsenyyden varmistaminen.

"Suomen ei pidä horjuttaa Itämeren balanssia"

– Suomessa on herännyt keskustelua siitä, pitäisikö Ahvenanmaan demilitarisointisopimus purkaa. Se on kyllä tekijä, joka destabilisoi (epävakauttaa) tilannetta Itämerellä. Suomen ei pidä lähteä siihen, että lähdetään purkamaan kansainvälisiä sopimusjärjestelyjä, Kiljunen totesi.

– Kaiken lisäksi neuvottelupöydässä pitäisi olla Venäjän myös, koska se on yksi sopimuksen allekirjoittajavaltio. Se on Pariisin rauhansopimuksessakin jo vahvistettu. Silloin ollaan hyvin, hyvin, hyvin hankalassa asiassa. Oma kantani on selkeästi se, ja ahvenanmaalaisten kanta näyttää olevan selkeästi se, että ei tähän pidä koskea. Suomen ei tarvitse omin toimin lähteä horjuttamaan Itämeren balanssia.