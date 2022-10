Venäjän hallinnosta avaudutaan Meduzalle: "Putinia pelätään, mutta ei häntä ole kunnioitettu vuosiin"

Sittemmin tilanne on vain huonontunut, Meduza kirjoittaa.

– Ihmiset pelkäävät kuollakseen häntä. Mutta se on pelkoa ilman kunnioitusta. Putinia ei ole kunnioitettu kahteen tai kolmeen vuoteen, lähde sanoo Meduzan mukaan.

Monia Venäjän hallinnon jäseniä on jäänyt kaihertamaan myös se, että Putin ei ole viime vuosina juuri enää konsultoinut heitä.

– Joka toinen päivä käsissä on uusi tulipalo. Kukaan ei oikein tiedä, mitä tapahtuu. Ne ihmiset, joiden pitäisi toteuttaa päätökset, kuulevat niistä vasta loppuhetkillä.

"Viesti meni kaikille perille"

– Liike-elämä ja monet hallituksen jäsenet ovat tyytymättömiä, koska presidentti aloitti sodan miettimättä pakotteiden vaikutuksia. Normaali elämä näiden pakotteiden alaisuudessa on mahdotonta, lähde sanoo.

Pakotteilla on ollut vaikutuksia paitsi Venäjän talouteen, niin myös kykyyn käydä sotaa. Maan puolustusteollisuuden moderneista aseista monet tarvitsevat länsimaista teknologiaa toimiakseen tarkoitetulla tavalla.

Koronapandemian puhjettua Putin on keskittänyt päätöksentekoa yhä enemmän sisäpiirilleen, johon uskotaan kuuluvan lähinnä turvallisuuspalveluiden johtoa. Kuten tunnettua, on presidentti itse entinen KGB:n agentti.

Yksi lähde muistaa pandemian ajoilta Putinin ilmoittamat palkalliset vapaat ja tuen perheille, joilla on vähintään kolme lasta.

– Presidentti on taipuvainen julistamaan tuollaisia asioita ilman varoitusta. Niin sanotusti suuria eleitä. Sitten alkaa tarvittavien rahojen kuumeinen etsintä, lähde sanoo.

Brittitiedustelu: Sillan räjähdys osui lähelle Putinia

Lähteet puhuivat Meduzalle ennen lauantaista Kertshinsillan räjähdystä, josta Venäjä on syyttänyt Ukrainaa, joka ei ole virallisesti ottanut vastuuta tapahtuneesta.

Amerikkalaiselle sanomalehdelle New York Timesille puhunut Ukrainan korkea-arvoinen viranomainen sanoi Ukrainan tiedustelupalvelun kuitenkin olleen räjähdyksen takana. Myös Venäjällä on pidetty Ukrainaa räjähdyksen aiheuttajana.

Suomen entinen tiedustelupäällikkö Pekka Toveri puolestaan sanoi MTV Uutisille Ukrainan olevan ”99,99-prosenttisella varmuudella” Kertshinsillan räjähdyksen takana. Heillä on suurin motiivi, Toveri perustelee.

– Viime kuukausien aikana Putinin entinen henkivartija, Venäjän kansalliskaartin uusi komentaja Viktor Zolatov on julkisesti vakuuttanut sillan olevan turvassa.

Kuinka kova isku Kertshinsillan räjähdys on presidentti Putinille?

Sodan käyntitapaa alettu kritisoida

Siitä huolimatta, että Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on sujunut helmikuusta lähtien alle odotusten, on kritiikki Kremliä kohtaan Venäjän sisällä ollut pitkään maltillista tai ainakin hiljaista.

Aikaisimmassa vaiheessa näkyviä kriittisiä kommentteja laukoivat nationalistiset sotakommentaattorit. He eivät ole kritisoineet itse sotaa, vaan tapaa, jolla sitä on käyty. Esimerkiksi liikekannallepanoa vaadittiin jo paljon ennen kuin se julistettiin.

ISW: Putin ei ole enää pyhä

Pitkään presidentti Putin on ollut pyhä, kritiikin ulkopuolella. Tämä muuttui sotakommentaattorien keskuudessa paikallista aikaa noin kello kuusi, kun Kertshinsalmen sillalla räjähti.

Toinen sotakommentaattori puolestaan ärähti , että Kreml on tekopyhä pyytäessään ihmisiä Putinin tueksi samaan aikaan kun presidentti ei itse kommentoi merkittäviä tapahtumia, kuten Moskvan uppoamista, vankienvaihtoja tai Harkovan rintaman romahdusta.

Putinia ei ole aiemmin suoraan kritisoitu, kirjoittaa amerikkalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW).