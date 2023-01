Venäjän eliitin huoli kasvaa: Putin on yhä eristäytyneempi eikä selvää suunnitelmaa ole – "Hyvin pieni piiri on kutistunut entisestään"

KGB:n agenttina uransa aloittanut Putin ei ole koskaan ympäröinyt itseään suurella hovilla, vaan presidentti on pitänyt lähipiirinsä pienenä. Tämä Putinin uskottujen piiri on koostunut muun muassa vanhoista ystävistä ja luottomiehistä.

Putinia on pidetty myös ihmisenä, joka ei koskaan täysin luota muihin ihmisiin tai uskoudu heille.

– Putin tuntee nyt ystäviensä kaikkoamisen. Lukashenka on ainoa, jonka luona hän voi vakavasti otettavana vierailla. Loput tapaavat hänet vain, kun se on tarpeen, nimettömänä puhunut virkamieslähde Venäjän hallinnossa kertoo.

– Me olemme molemmat hyökkääjiä ja myrkyllisimpiä sekä haitallisimpia ihmisiä koko tällä planeetalla. Vain yksi asia aiheuttaa kiistaa: kumpi meistä on sitä enemmän, Lukashenka lausui.

Kauppasuhteet romuttuivat hetkessä

Venäjän sota on tuhonnut vuosikymmeniä rakennetut kauppasuhteet lännen kanssa, ja Putin on yrittänyt paikata valtavaa aukkoa lisäämällä yhteistyötä ja kaupankäyntiä esimerkiksi Intian ja Kiinan kanssa.

Tämän suunnitelman toimivuus on kaikkea muuta kuin varmaa, sodan jatkuttua jo kohta vuoden.

– Me luimme ja ymmärrämme asian. Uskomme Putinin havainneen saman, venäläinen hallinnon lähde sanoo.

Putin tapasi joulukuun loppupuolella entisistä neuvostomaista koostuvien IVY-maiden johtajia Pietarissa. Juhlapuheista huolimatta Venäjän vaikutusvalta entisiin neuvostomaihin on hiipumassa.

Eliitti: Onko Putinilla mitään suunnitelmaa?

Venäjän eliitti on alkanut Washington Postin tietolähteiden mukaan kyseenalaistaa yhä enemmän, onko presidentti Putinilla todellisuudessa suunnitelmaa Ukrainan tilanteen ratkaisemiseksi.

Washington Postin haastattelujen perusteella Venäjän eliitti on jakautunut niihin, jotka haluavat laajentaa sotaa ja niihin, jotka haluavat verenvuodatuksen loppuvan.

Putin on järjestänyt hiljattain useita näyttäviä mediatempauksia poseeraten muun muassa sotilaiden keskellä ja vastaten Kremlin luottotoimittajien kysymyksiin. PR-temppujen teho on kyseenalainen.

– Hänen ympärillään olevat ihmiset ovat valtavan turhautuneita. Presidentti ei selvästikään tiedä, mitä tehdä, eräs venäläismiljardööri on kuvannut tunnelmia.

Kreml on antanut myös ymmärtää, että Venäjän Ukrainalta varastamat alueet tulisi hyväksyä osaksi Venäjää, jotta rauhanprosessi voisi käynnistyä.

Putin on yrittänyt lisäksi kääntää aloittamansa sodan lännen syyksi. Hän on syyttänyt Länsimaita, Yhdysvaltoja ja Natoa sodan pitkittymisestä.

– Mutta Putin on ainoastaan valmis neuvottelemaan omilla ehdoillaan, lähde hallinnossa sanoo.

"Esiintyminen vaatisi suunnitelman"

Putin perui myös vuosittain maratonlähetyksen, jossa presidentti on perinteisesti vastannut tuntien ajan kysymyksiin suorassa tv-lähetyksessä.

Lähetys olisi voinut olla presidentille riski, sillä paikalle on yleensä saapunut satoja toimittajia eri puolilta Venäjää. Etenkin syrjäseuduilla on oltu tyytymättömiä, sillä näiltä seuduilta värvättyjä miehiä on kuollut sodassa suhteessa enemmän kuin muilta alueilta kotoisin olevia.