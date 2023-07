ISW: Ukraina hyökkää kuudella alueella – MTV seuraa sotaa

Presidentti Niinistö: Venäjä on "epäjärjestyksessä"

Maailmanpankilta Ukrainalle iso avustuspotti

BBC: Wagner rekrytoi edelleen uusia taistelijoita

Venäjä aloitti hyökkäyksensä Ukrainaan 24. helmikuuta 2022

6.45: Ukraina: Venäjä on edennyt Luhanskin alueella

Ukrainan mukaan venäläisjoukot ovat edenneet Itä-Ukrainan Luhanskin alueen Svatoven kaupungin lähettyvillä, yhdysvaltalaismedia CNN kirjoittaa.

Ukrainan varapuolustusministeri Hanna Maliarin mukaan alueella käydään "ankaria taisteluja".

Venäläisten miehittämää Svatovenia on pitkään pidetty strategisesti tärkeänä, sillä se on Venäjän tärkeän huoltoreitin varrella.

6.33: Osa venäläisen Rosatomin työntekijöistä poistunut Zaporizhzhjan ydinvoimalan viereisestä Enerhodarista

Osa Venäjän ydinenergiayhtiö Rosatomin työntekijöistä on poistunut Zaporizhzhjan ydinvoimalan lähellä sijaitsevasta Enerhodarin kaupungista, sanoi kaupungin pormestari Dmytro Orlov sunnuntaina.



Orlovin antamista kommenteista Ukrainan valtiorahoitteiselle Ukrajinske radio -kanavalle uutisoi muun muassa Ukrainska Pravda.



Venäjä harkitsee Ukrainan hallinnon tiedustelutietojen mukaan terrori-iskun tekemistä miehittämällään ydinvoimalalla.

(STT)

6.07: ISW: Ukraina hyökkää kuudella alueella

Ukraina hyökkäsi kuudella alueella sunnuntaina 2. heinäkuuta, kirjoittaa yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW).

Venäjän puolustusministeriön ja muiden venäläislähteiden mukaan ukrainalaisjoukot iskivät Lymanin kaupungin alueella, Bahmutin sivustoilla, Donetskin kaupungin suunnalla ja Länsi-Zaporizhzhjassa ja Donetskin ja Zaporizhzhjan välisellä alueella.

Ukrainan itäisten joukkojen tiedottajan Serhiy Cherevatyn mukaan ukrainalaisjoukot ovat jatkaneet etenemistään Bahmutin kaupungin sivustoilla. Ukraina on aiemmin julkisesti väittänyt, että sen tavoitteena on piirittää Venäjän miehittämä rauniokaupunki.

ISW:n mukaan venäläislähteet ovat kuvailleet nyt käynnissä olevia Ukrainan vastahyökkäyksiä pienemmiksi taktisiksi operaatioiksi kuin mitä aiemmin nähtiin.

Ukrainalaisviranomaiset ovat väittäneet, ettei maa ole vielä tehnyt vastahyökkäyksensä pääoperaatioita.

22.21: Niinistö mainitsi tiedotustilaisuudessaan Vilnan huippukokouksen tärkeimmiksi kysymyksiksi Ukrainan monipuolisen tuen jatkamisen sekä Ruotsin Nato-jäsenyyden

– Suurlähettiläiden kesken ollaan keskusteltu siitä minkälainen yhteinen kanta Ukrainan Nato-jäsenyydestä on. Olisi hyvä, että Nato näyttäisi nyt yhtenäisyytensä ja yksimielisyytensä.

Niinistö viittasi tällä kommentillaan Ukrainan mahdolliseen Nato-jäsenyyteen.

– Kaikkinainen apu sille, että Ukraina täyttää Nato-kriteerit tuntuisi luontevalta, Niinistö totesi.

15.26: Ukrainalaiskomentaja arvostelee ranskalaisen taisteluajoneuvon ohutta panssaria – sanoo nelihenkisen miehistön kuolleen

Ukrainalaiskomentajan mukaan ranskalaiset AMX-10 RC -panssaroidut taisteluajoneuvot ovat "epäkäytännöllisiä" rintamahyökkäyksissä. Komentaja sanoo yhden nelihenkisen miehistön kuolleen ajoneuvon ohuen panssaroinnin vuoksi.

Uutistoimisto AFP:n mukaan 37. merijalkaväkiprikaatin pataljoonan komentaja kutsunimeltään Spartanets on sanonut, että on ollut yksi tapaus, jossa ajoneuvon miehistö on kuollut.

Komentaja sanoo ajoneuvon lähellä räjähtäneen kranaatin sirpaleiden lävistäneen panssarin ja räjäyttäneen ammussetin. Hänen mukaansa kaikki ajoneuvon sisällä olleet neljä henkilöä saivat surmansa.

Komentajan mukaan taisteluajoneuvojen ohut panssarointi tarkoittaa sitä, että niitä voidaan käyttää tulitukena, mutta ei rintamahyökkäyksissä.

(Guardian)

14.43: ISW: Venäjä siirtää joukkojaan muualta Ukrainasta Bahmutin alueelle

Venäjän vastaa todennäköisesti Ukrainan operaatioihin Bahmutin ympärillä siirtämällä sinne joukkoja muualta Ukrainasta, arvioi ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) päivittäisessä katsauksessaan.

Ukrainan itäisten joukkojen tiedottaja eversti Serhiy Cherevaty kertoi eilen Venäjän siirtäneen rykmentin Lymanin suunnasta Bahmutin suuntaan.

Cherevatyn mukaan Venäjä korvasi Lymanin suunnalla olleen rykmentin tarkemmin määrittelemättömillä aluepuolustusjoukoilla.

ISW:n mukaan tämä saattaisi viitata siihen, että Venäjä on siirtämässä lisää eliittiyksiköitä Bahmutin alueelle ja korvaamassa eliittiyksiköitään huonommilla joukoilla.

Ukrainan apulaispuolustusministeri Hanna Malyar on kertonut aiemmin Venäjän siirtäneen joitain taistelukykyisimpiä yksiköitään Hersonin alueelta Bahmutin ja Zaporizhzhjan suuntiin kesäkuun alussa.

Cherevatyn mukaan Bahmutilla on Venäjälle enemmän propaganda-arvoa kuin sotilaallista hyötyä. Cherevaty arvioi Venäjän keskittävän joukkoja Bahmutin alueelle säilyttääkseen toukokuussa valtaamansa Bahmutin kaupungin ja vaikutelman voitosta.

ISW arvioi, että jos Venäjä ei kykene säilyttämään valtaamiaan Bahmutin alueita, Venäjän johto voi joutua valitsemaan heikentääkö se Hersonin tai Luhanskin alueita vai alkaako se vetää joukkojaan pois Ukrainan eteläosista.