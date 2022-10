Putinin läheinen tukija kerryttää nyt omaa valtaa ja armeijaansa Venäjällä – ISW: Voi uhata presidentin asemaa

Prigozhin on kuulunut Venäjällä niiden joukkoon, jotka alkusyksyn aikana ovat avoimesti ilmaisseet tyytymättömyytensä sodan etenemiseen. Kritiikki on toki kohdistettu presidenttiä alempaan sotilasjohtoon, kuten puolustusministeri Sergei Shoiguun, eikä Putiniin itseensä.

The Washington Post raportoi tiistaina, että Prigozhin on ilmaissut tyytymättömyytensä Venäjän asevoimien toimintaan kasvotusten presidentti Putinille. WP pohjaa tietonsa nimettömiin yhdysvaltalaisviranomaisiin.

Jo aiemmin Yhdysvaltojen tiedustelu oli saanut tietoja siitä, että joku Putinin lähipiiristä oli ilmaissut suoraa kritiikkiä presidentille. WP:n mukaan kyseinen henkilö on nyt paljastunut nimenomaan Prigozhiniksi.

ISW: Prigozhin rakentaa omaa armeijaansa Venäjän asevoimien rinnalle

Lehden raportointi on yhtäläistä muiden tietojen kanssa siitä, miten kritiikki Venäjän sotilasjohtoa ja Putinia vastaan yltyy. Prigozhin on viime aikoina tehnyt Kremlin olot epämukavaksi.

– Prigozhin jatkaa vallan kerryttämistä ja rakentaa armeijamuodostelmaansa Venäjän asevoimien rinnalle, mikä voi uhata Putinin valtaa – vähintään informatioympäristössä, ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) kirjoittaa analyysissään.