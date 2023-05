Ukraina: Kiovaan tehty "massiivinen" dronehyökkäys – MTV Uutiset seuraa sotaa

Britannia: Wagner-joukkojen vetäytyminen Bahmutista alkanut

Venäjä syyttää Ukrainaa kahdesta iskusta sen maaperälleen

Venäjä hyökkäsi Ukrainaan 24. helmikuuta 2022

7.30: Prigozhin: En suunnittele Putinin syrjäyttämistä – Wagnerilla ei ole tarpeeksi sotilaita vallankaappaukseen

Venäjän Wagner-palkkasotilasryhmän johtaja Jevgeni Prigozhin kiisti Telegramissa julkaistussa ääniviestissä venäläisen nationalistin Igor Girkinin syytökset, joiden mukaan Wagner-pomo saattaa suunnitella sotilasvallankaappausta.

Prigozhinin mukaan hänen johtamansa Wagner ei ole kiinnostunut sotilasvallankaappauksesta, koska Wagnerilla on hyvät suhteet presidentti Vladimir Putiniin.

Wagner-johtaja on aiemminkin, runsaasta Kreml-kritiikistään huolimatta, väittänyt palvelevansa Putinia. Näin siitä huolimatta, että hänen on sekä tällä viikolla että aiemmin toukokuussa katsottu käytännössä suoraan hyökänneen Putinia vastaan.

Ensimmäisen "bunkkeri-isoisää" vastaan tehdyn sanallisen hyökkäyksen Prigozhin kiisti kohdistuneen Putinia vastaan. Näin siitä huolimatta, että Putinista käytetään Venäjällä ivallista nimitystä "bunkkeri-isoisä".

Myös Prigozhinin tuoreimmassa puheenvuorossa Putin pääsi näyttämölle. Prigozhinin mukaan Venäjä yrittää vältellä sodan todellisten sankarien tunnustamista. Wagner-johtaja on väittänyt, että Venäjän valtiomediaa on kielletty puhumasta Wagner-järjestöstä, joka kantoi päävastuun Bahmutin taisteluissa.

– Viranomaisten ja byrokraattien täytyy pysyä sankareina ja vain heitä voidaan kiittää. Jos heitä ei kiitetä, he sanovat, että "okei, ylistäkää presidenttiä", Prigozhin väittää.

Amerikkalaisen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) tulkitsee Prigozhinin sanat siten, että hänen mukaansa Putin saa ansaitsematonta ylistystä ja kiitosta, koska venäläiset byrokraatit eivät anna kunniaa heille, joille se todella kuuluu.

Putin-uskollisuuden lisäksi Prigozhin antoi toisenkin syyn sille, miksi Wagner ei ole tekemässä sotilasvallankaappausta. Wagner-johtaja väitti, ettei Wagnerilla yksinkertaisesti ole riittävästi sotilaita moiseen operaatioon.

– Yleensä armeijat tekevät sotilasvallankaappauksia ja pieni osa Wagnerista ei ole armeija, Prigozhin totesi Telegramissa julkaistussa ääniviestissä, jossa hän vastasi toimittajan kysymykseen vallankaappauksen mahdollisuudesta.

6.00: Kremlin mukaan hiv-positiivisia ei kelpuuteta sotaan, mutta media kertoo heitä olevan Ukrainassa satoja – "Ainakin kuolen sankarina"

Venäjän viranomaisten väitteiden mukaan Ukrainan sotaan ei lähetetä hiv-positiivisia ihmisiä, mutta riippumattoman venäläismedian mukaan heitä on rintamalla satoja.

Viime syyskuussa Venäjällä käynnistyi ensimmäinen liikekannallepanoaalto, jonka yhteydessä Venäjän viranomaiset selvensivät, ettei hiv-positiivisia kansalaisia mobilisoida. Myös Wagner-palkka-armeija on ilmoittanut hiv-positiivisuuden olevan esteenä taistelutoimintaan osallistumiselle.

Riippumattoman Meduza-julkaisun mukaan hiv-positiivisia on kuitenkin taistelemassa Venäjän puolella satoja. He ovat sopimussotilaita, mobilisoituja ja vapaaehtoisia, joilla on hiv- tai aids-diagnoosi.

Asiasta ovat Meduzan mukaan kertoneet muun muassa potilasjärjestöt, kansalaisjärjestöt ja aids-keskukset, taistelijoiden sukulaiset sekä sotilaat itse.

Ukrainan sodan aikana riippumattomien toimittajien perustama Verstka-julkaisu kertoo, miten ja miksi hiv-positiiviset venäläiset lähtevät sotaan.

5.53: Ukraina: Kiovaan tehty "massiivinen" dronehyökkäys

Ukrainan ilmapuolustus väittää tuhonneensa yön aikana yli 20 dronea, joilla Venäjä hyökkäsi Kiovaa vastaan. Tiedossa ei ole, montako dronea Venäjä lähetti.

Kiovan pormestari Vitali Klytshkon mukaan ainakin yksi ihminen on kuollut ja yksi joutunut sairaalahoitoon hyökkäyksen seurauksena.

Kiovan sotilaspiirin johtaja Serhiy Popko kuvaili Reutersin mukaan useista aalloista muodostunutta hyökkäystä "massiiviseksi".

Popko väitti Venäjän käyttäneen hyökkäyksessä yksinomaan iranilaisvalmisteisia Shahed-droneja. Teheranin ja Moskovan asekauppa on lisääntynyt Venäjän hyökkäyssodan myötä.

Drone-hyökkäys on kolmas Venäjän isku Kiovaan 24 tunnin sisällä, Reuters kirjoittaa.

22.19: Ukrainasta uusi ehdotus: Venäjälle perustettava demilitarisoitu vyöhyke sodan jälkeen

Venäjän maaperälle Ukrainan rajalle pitäisi perustaa 100–120 kilometrin demilitarisoitu vyöhyke sodan jälkeen. Näin ehdottaa Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin neuvonantaja Mikhailo Podolyak.

Hänen mukaansa vyöhykkeen perustaminen olisi välttämätöntä, jotta Ukrainan alueita voitaisiin suojella Venäjän hyökkäyksiltä.

21.16: EU:n huippudiplomaatti: Venäjä suostuu neuvotteluihin vain, jos se voittaa sodan

CNN uutisoi, että Euroopan unionin huippudiplomaatti Josep Borrell sanoi maanantaina, ettei hän ole toiveikas sen suhteen, miten Venäjän ja Ukrainan välinen konflikti etenee tänä kesänä.

Borrell lisäsi, että hän uskoo Venäjän neuvottelevan vain, jos se voittaa sodan. Borrellin huomautukset tulivat, kun Moskova iski Kiovaan maanantaina yllätyshyökkäyksellä päivällä muutama tunti sen jälkeen, kun se oli yöllä tulittanut Ukrainan pääkaupunkia ja koko maata.

15.13: Valko-Venäjän Lukashenka: ”Ydinaseita kaikille”, jotka haluavat mukaan Venäjän ja Valko-Venäjän liittoumaan

Reuters kertoo Valko-Venäjän presidentti Aljaksandr Lukashenkan sanoneen sunnuntai-iltana Venäjän valtiollisen television esittämässä haastattelussa, että jos mikä tahansa maa haluaa mukaan Venäjän ja Valko-Venäjän liittoumaan, niin tarjolla voisi olla ”ydinaseita kaikille”.

Maiden puolustusministerit allekirjoittivat viime viikolla sopimuksen Venäjän taktisten ydinaseiden sijoittamisesta Valko-Venäjälle.

– Kukaan ei ole sitä vastaan, että Kazakstanilla ja muilla mailla olisi samat läheiset suhteet, jotka meillä (Valko-Venäjällä) on Venäjän federaation kanssa, Lukashenkan kerrotaan sanoneen Venäjän televisiossa Reutersin mukaan.

– Jos joku on huolissaan… (sitten) se on hyvin yksinkertaista: liity Valko-Venäjän ja Venäjän valtioliittoon. Siinä kaikki: kaikille on tarjolla ydinaseita, Lukashenka jatkoi Reutersin mukaan lisäten, että näkemys on hänen omansa eikä Venäjän.

Venäjä ja Valko-Venäjä ovat virallisesti osa Venäjän ja Valko-Venäjän valtioliittoa.