Venäjää on nöyryytetty Ukrainassa kohta vuosi – miten Shoigu voi edelleen olla puolustusministeri? "Putin on velkaa"

Puolustusministeri Sergei Shoigu on yhä pysynyt virassaan, vaikka Venäjä on pakotettu kolmeen nöyryyttävään vetäytymiseen ja läntisten tietojen mukaan lähes 200 000 venäläissotilasta on kuollut tai haavoittunut vuoden aikana hyökkäyssodassa Ukrainassa. Asemastaan Shoigu saa kiittää presidentti Vladimir Putinia.