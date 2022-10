Pekka Toveri MTV:lle: Kertshinsillalla nähty "Putinin syntymäpäivälahja" on Venäjälle suuri nöyryytys

Amerikkalaisen sanomalehdelle New York Timesille puhunut Ukrainan armeijan korkea-arvoinen viranomaisen mukaan "(Venäjän presidentti Vladimir) Putinin pitäisi olla tyytyväinen. Kaikki eivät saa näin kallista syntymäpäivälahjaa".

Ex-tiedustelupäällikkö Toverin mukaan Ukraina on äärimmäisen todennäköisesti iskun takana, koska "heillä on suurin motiivi".

"Suuri nöyryytys"

Venäjän suurhyökkäyssota Ukrainassa on syyskuun alusta lähtien ollut sotilaallisesti lähinnä vetäytymistä ja pakenemista.

Ukraina on tehnyt onnistuneita vastahyökkäyksiä sekä etelässä, idässä että koillisessa.

Kertshinsilta on ollut Venäjälle merkittävä symboli. Räjähdys on Venäjälle uusi "suuri nöyryytys", sanoo Toveri.

– Silta on Putinin suuria saavutuksia ja ylpeyden aiheita. Ukraina on uhonnut tuhoavansa sen. Sitä on pyritty suojaamaan, ja siitä huolimatta Ukraina pystyy iskemään.