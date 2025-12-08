Ukraina väittää tehneensä tuhoisan iskun 4. joulukuuta Venäjän Kachan sotilaslentokentälle Ukrainalle kuuluvalla Krimillä.
Ukrainan asevoimien mukaan se onnistui tuhoamaan lennokin avulla venäläisen Mig-29-monitoimihävittäjän sekä lentokentälle sijoitetun tutkan.
Ukraina julkisti iskusta todisteena videomateriaalia, jossa väitetysti näkyy, kuinka lennokki lentää kohti kentällä parkissa ollutta hävittäjää.
Ukrainan armeija kuvailee operaatiota sosiaalisessa mediassa onnistuneeksi. Armeijan mukaan väitetystä operaatiosta vastasi Prymaryksi (suomeksi haamut) kutsuttu ryhmä, kertoo ukrainalaismedia Kyiv Independent. Media ei kuitenkaan pysty vahvistamaan iskusta aiheutuneita tuhoja.
Jos isku pitää paikkansa, olisi kyseessä tiedetysti ensimmäinen kerta, kun venäläinen Mig-29-hävittäjä tuhotaan Ukrainan sodassa, kertoo sotaan keskittyvä amerikkalainen verkkojulkaisu TWZ.
Totta myös on, että Venäjä ei ole käyttänyt kyseisiä hävittäjiä aktiivisesti sotatehtävissä Ukrainassa. Ei ole myöskään toisaalta tiedossa, oliko lentokentällä seissyt hävittäjä ylipäätään toimintakunnossa.
Mikojan Mig-29-hävittäjä on kehitetty Neuvostoliitossa, ja sitä ovat käyttäneet Venäjän lisäksi myös muun muassa Ukrainan, Intian ja Puolan ilmavoimat.