Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on saapunut Lontooseen tapaamaan Britannian, Ranskan ja Saksan johtajia.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi pitää Euroopan, Ukrainan ja Yhdysvaltojen yhtenäisyyttä tärkeänä rauhaa Ukrainaan neuvoteltaessa.

Lontooseen saapunut Zelenskyi kertoi aiemmin uutistoimisto Bloombergille haluavansa Lontoossa puhua erillissopimuksesta, joka koskisi Ukrainalle annettavia turvatakuita.



Zelenskyi tapaa tänään Lontoossa Britannian pääministerin Keir Starmerin, Ranskan presidentin Emmanuel Macronin ja Saksan liittokanslerin Friedrich Merzin. Tarkoituksena on arvioida Yhdysvaltojen Floridassa vetämiä Ukrainan rauhanneuvotteluja.

– Emme pärjää ilman eurooppalaisia, emme pärjää ilman amerikkalaisia. Siksi meillä on nyt tärkeitä päätöksiä tehtävänä, Zelenskyi sanoi.



Zelenskyitä odotetaan myös Brysseliin vielä tämän päivän aikana.