Ulkoministeri Valtonen sanoi viime viikolla, että Venäjän jäädytetyt varat saadaan todennäköisesti käyttöön.
Suomi ja kuusi muuta Euroopan unionin jäsenvaltioita vaativat Eurooppaa nopeasti käyttämään Venäjän jäädytettyjä varoja Ukrainan hyväksi.
Suomen lisäksi EU:n johdolle osoitetun kirjeen ovat allekirjoittaneet Ruotsin, Viron, Irlannin, Latvian, Liettuan ja Puolan johtajat.
– Ukrainan tukeminen heidän taistelussaan vapauden ja itsenäisyyden puolesta ei ole vain moraalinen velvollisuus – se on myös meidän omien etujemme mukaista, valtioiden johtajat sanovat.
EU on Venäjän helmikuussa 2022 aloittaman suurhyökkäyksen jälkeen pohtinut pitkään, mitä jäädytetyille varoille pitäisi tehdä.
Ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) sanoi viime viikolla, että Venäjän jäädytetyt varat saadaan todennäköisesti käyttöön.
Ukrainan rahoitustarve ensi vuodelle on erittäin suuri ja lisärahoituksesta on päätettävä nopeasti, Valtonen totesi.
EU-komissio esittää kahta vaihtoehtoa Ukrainan rahoitustarpeiden turvaamiseksi.
Näitä ovat EU:n ottama yhteinen laina ja sotakorvauslaina Venäjän jäädytettyjen varojen käteistuotoista. Näillä on tarkoitus turvata Ukrainan rahoitustarpeet seuraavalle kahdelle vuodelle.
Belgia on vastustanut Venäjän jäädytettyjen varojen käyttöä korvausvastuu- ja turvallisuusriskien vuoksi, sillä valtaosa varoista sijaitsee Belgiaan rekisteröidyn arvopaperikeskus Euroclearin tilillä.
Belgia on ilmoittanut, että komission esitys ei sitä tyydytä.
Komission esityksestä pitäisi saada sopu parin viikon päästä EU:n huippukokouksessa, sillä Ukrainan varat ovat loppumassa ensi keväänä.