Ukrainan sodalle ei näy loppua, vaikka väliaikainen aselepo syntyisikin – "Putin voi palata asiaan parin vuoden päästä"

Viime viikkoina Itä-Ukrainassa on käyty kiivaita taisteluita ja Venäjä on onnistunut tekemään läpimurtoja. Luhanskin alue on lähes kokonaan Venäjän hallussa ja Venäjä on onnistunut valloittamaan kyliä myös muualla itäisessä Ukrainassa.