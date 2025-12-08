Pääministeri Petteri Orpon mukaan palkinto tarjoaa konkreettisen keinon auttaa Venäjän hyökkäyssodasta kärsiviä naisia.

Ukrainalainen Masha Foundation -järjestö on saanut Suomen kansainvälisen tasa-arvopalkinnon. Järjestö auttaa ukrainalaisia naisia selviämään sodan ja muun väkivallan psykologisista seurauksista esimerkiksi operoimalla kuntoutuskeskusta Kiovassa ja kouluttamalla psykologeja.

300 000 euron palkinnon antoi pääministeri Petteri Orpo (kok.), ja sen ottivat vastaan järjestön perustajat Marija Jefrosynina ja Oksana Netshyporenko. Palkinto luovutettiin kutsuvierastilaisuudessa Tampereella.

Orpo kertoo sosiaali- ja terveysministeriön tiedotteessa, että Suomi haluaa tukea Ukrainaa kaikin mahdollisin tavoin.

– Palkinto tarjoaa konkreettisen keinon auttaa Venäjän hyökkäyssodasta kärsiviä naisia, hän sanoo.

Masha Foundation auttaa muun muassa sotarikosten uhreja ja Venäjän vankeudessa olleita naisia. Järjestön perustajat kertovat ministeriön tiedotteessa, että Ukrainan naisten tukeminen on nyt tärkeämpää kuin koskaan ennen.

– Nyt huomaamme työmme merkityksen paremmin kuin koskaan. Ymmärsimme sen heti, kun täysimittainen hyökkäys alkoi, he sanovat.

Palkinnon saajaksi tuli yli 350 ehdotusta. Palkinto jaettiin nyt viidennen kerran.

Valtioneuvoston palkintoa hallinnoi sosiaali- ja terveysministeriö. Tampereen kaupunki toimii palkinnon kumppanina.