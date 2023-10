Venäjä väittää torjuneensa Ukrainan maihinnousun

Rintamalinja Etelä-Ukrainan Dneprjoen molemmin puolin on pysynyt pääpiirteittäin paikoillaan viime marraskuusta lähtien, jolloin Ukrainan onnistunut vastahyökkäys valloitti takaisin Hersonin kaupungin.

Dneprjoen rintamatilanne Etelä-Ukrainassa 13. lokakuuta 2023. Kartta: The War in Ukraine / Black Bird Group.

Vaikka rintamalinja on pysynyt paikoillaan, eivät taistelut ole loppuneet. Heinäkuussa Britannian puolustusministeriö arvioi, että taistelut Dneprjoella ovat kiihtyneet .

Katso video: Ukrainan julkaisemalla videolla maan erikoisjoukot väitetysti hyökkäävät venäläisasemiin Dneprjoella. Reuters on vahvistanut videon kuvauspaikan, mutta ei ajankohtaa.

Huhtikuussa puolestaan uutisoitiin, että Ukraina yritti 600 sotilaan maihinnousulla valloittaa Zaporizhzhjan ydinvoimalan lokakuussa 2022. Ukrainalaissotilaat paljastivat puoli vuotta tapahtuneen jälkeen brittilehti The Timesille maihinnousun epäonnistuneen.

Venäjä raportoi kyseisestä suuresta Ukrainan maihinnoususta tuoreeltaan. Vaikka esimerkiksi yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) myös kertoi venäläisväitteistä, suhtauduttiin venäläisväitteisiin laajalti verrattain skeptisesti.