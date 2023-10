Venäläisdiplomaatti: Ukrainan vastahyökkäys on "virallisesti ohi"

Näistä "aktiivisista taisteluoperaatioista" eli käytännössä hyökkäyksistä tiettävästi suurin on 10. lokakuuta aloitettu operaatio Itä-Ukrainan Avdijivkan kaupungin ympäristössä. Yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) kuvailee kyseistä hyökkäystä merkittäväksi.