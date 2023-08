Iskut tehtiin samaan aikaan, kun Venäjä teki ilmaiskuja Ukrainan pääkaupunki Kiovaan. Kaupungin viranomaiset kertovat, että ainakin kaksi ihmistä on saanut surmansa, kun torjuttujen ohjusten jäänteitä putosi maahan.

"Viro pyyhittävä maanpinnalta"

– Turkkilaislähteet väittävät, että Pihkovaan iskeneet lennokit olisi ammuttu Viron maaperältä. Jos tämä on totta, se tarkoittaa tietysti maailmansotaa. Ja jos asia on näin, Viro on pyyhittävä maan pinnalta, mukaan lukien Kaja Kallas, hänen miehensä ja kaikki loputkin, Solovjov uhoaa.