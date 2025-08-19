MTV Yhdysvalloissa: MAGA-liike arvosteli Valkoisen talon tapaamista – pian Trump muutti linjaansa

Donald Trump kiirehti tarkentamaan Ukrainalle luvattuja turvatakuita saatuaan kritiikkiä kannattajiltaan.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, ettei Yhdysvallat aio lähettää joukkojaan Ukrainaan. Presidentti kertoi asiasta Fox Newsin haastattelussa tiistaina.

Vielä maanantaina Valkoisessa talossa ei suljettu tätä vaihtoehtoa pois.

– Palautetta on tullut sieltä ydinkannattajajoukosta eli MAGA-liikkeestä, jotka vastustavat jyrkästi sitä, että amerikkalaisia sotilaita olisi enää mukana missään ulkomaisissa sodissa, MTV:n Yhdysvaltojen kirjeenvaihtaja Mari Karppinen kertoo.

Kritiikkiä on tullut muun muassa Trumpin entiseltä neuvonantajalta Steve Bannonilta, joka arvosteli tapaamista Politicon podcast-haastattelussa heti tapaamisen jälkeen.

– En ymmärrä, miten Yhdysvaltojen tarjoama 5. artiklan mukainen sitoumus Ukrainan turvatakuusta on voitto Yhdysvalloille, Bannon sanoi.

Trumpin kannattajakunta ja poliittinen lähipiiri varapresidenttiä myöten ovat pitkään arvostelleet Yhdysvaltojen osallisuutta Ukrainan sotaan.

– Presidentti Trump on tehnyt enemmän kuin tarpeeksi tuodakseen osapuolet yhteen. Tämä on eurooppalainen ongelma, Bannon sanoi.

– Ainoa tapa, jolla tämä jatkuu, on amerikkalainen raha ja amerikkalaiset aseet. Eurooppalaisilla ei ole tarpeeksi sotilaallista kalustoa tai taloudellisia mahdollisuuksia.

Turvatakuista epäselvyyttä

Trumpin ilmoittama linja on herättänyt kysymyksiä siitä, millaista tukea Ukraina voi jatkossa odottaa Yhdysvalloilta.

– Nyt täällä jännityksellä odotetaan, että tulevatko ne turvatakuut Amerikalta olemaan enemmän tiedustelutiedon tyyppisiä, ilmapuolustusta vai mitä, toteaa Karppinen.

Trumpin mukaan Euroopan maat vastaisivat turvatakuista, jotka Yhdysvallat koordinoisi.

Trump sanoi haastattelussa, että jotkut Euroopan maat ovat halukkaita lähettämään joukkoja Ukrainaan, ja Yhdysvallat on halukas auttamaan heitä muilla tavoin, mahdollisesti ilmateitse.

7:42 Katso video: Tällaiset turvatakuut ja alueluovutukset voisivat olla rauhan ehtoina.

"Piru on yksityiskohdissa"

Karppisen mukaan yleisesti Yhdysvalloissa on oltu helpottuneita siitä, miten hyvin Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin vierailu Valkoisessa talossa meni – taustalla kun kummitteli huutoriitaan päättynyt vierailu alkuvuonna.

– Täällä on noteerattu laajalti se kiitollisuus, kuinka monta kertaa kiitos-sanan Zelenskyi sanoi ja kuinka eurooppalaiset johtajatkin osasivat sen tarpeellisen imartelun Trumpin kanssa, Karppinen kuvailee.

Tapaamista on pidetty merkittävänä onnistumisena. Toisaalta mahdollisen sopimuksen yksityiskohdista ei ole vielä edes päästy kunnolla neuvottelemaan.

– Kyllä täällä myös laajalti varoitellaan, että piru piilee yksityiskohdissa, kuten sanonta kuuluu.