Venäjä on luvannut, ettei se hyökkää Ukrainaan, mutta voiko sen sanaan luottaa? Asiantuntija: "Ei tietenkään"

Venäjä on kuvannut keskusteluja positiiviseksi aluksi , vaikka lopputuloksesta ei maan mukaan vielä pystykään sanomaan mitään. Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg puolestaan totesi, että Venäjällä ja puolustusliitolla on edelleen suuria erimielisyyksiä .

USA:lla Eurooppaa tiukempi linja

– Samalla (länsimaat) ovat sanoneet, että ydinperiaatteista ei tingitä eli periaatteessa jokainen maa on vapaa valitsemaan omat liittolaissuhteensa. Samaan aikaan on todettu, että vaikka Ukraina ja Georgia ovatkin hyvin kaukana jäsenyydestä, niin ovea ei voida sulkea, Lavikainen sanoo.

– Venäjän mielestä taas tämä on ydinperiaate. Se jäsenyysovi pitää voida sulkea, koska sen auki pitäminen on Venäjän turvallisuusintressien vastaista, Lavikainen jatkaa.

Eivät länsimaat kuitenkaan pelkkää porkkanaa ole Venäjälle tarjonneet, vaan myös keppi on ollut esillä. Yhdysvallat on uhannut, että jos Venäjä hyökkää Ukrainaan, niin siitä seuraa Venäjän pankkijärjestelmästä sulkeminen. Myös kaasuputkipakotteet voisivat olla todellisuutta.

– Etenkin pankkitoiminnan häiritseminen on jotain uutta. Se kohdistuu suoraan siihen, millä Venäjä rahoittaa omia projektejaan kotimaassaan. Lisäksi Yhdysvallat on uhannut sanktioida Putinia henkilökohtaisesti, mikä olisi todella kova veto, Lavikainen toteaa.

"Venäjän sanaan ei voi luottaa"

– Toinen syy on se, että Venäjän ulkoministeriö ei oma-aloitteisesti lähtenyt turvatakuuvaatimuksia edistämään. He saivat käskyn Putinilta tehdä niin. He eivät välttämättä edes itse tiedä, miksi he tekevät kuten tekevät, Lavikainen jatkaa.