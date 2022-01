Stoltenberg: Suomen tai Ruotsin Nato-hakemus voisi edetä teknisiltä osin hyvin nopeasti

Stoltenberg korostaa, että on kunkin maan oma asia päättää sotilasliittoon pyrkimisestä. Jäsenyysvaatimusten täyttäminen sujuisi kuitenkin Stoltenbergin arvion mukaan Suomelta ja Ruotsilta ongelmitta.

– Ruotsissa ja Suomessa on niin vakaat järjestelmät, vahvat demokraattiset instituutiot ja hyvin kehittyneet puolustusjärjestelmät, joiden puitteissa tehdään jo yhteistyötä, joten sen puolesta asiat voisivat edetä hyvin nopeasti, Stoltenberg sanoi.

Stoltenberg ei erittele mahdollisen hakemusprosessin poliittista puolta. Lyhyessä haastattelussa hän ehtii toistaa monta kertaa, että päätös sotilasliiton jäsenyyden hakemisesta on kunkin maan omissa käsissä, eikä siihen pidä minkään ulkopuolisen tahon vaikuttaa.

– Jos Suomi päättäisi hakea Naton jäsenyyttä se on päätös, jonka Suomi tekee itse ja johon on sanottavaa vain Suomella ja Naton jäsenmailla sen suhteen, tulisiko Suomesta jäsentä.

Jännitteet korostavat yhteistyön tarvetta

Venäjän uhkaavan käytöksen synnyttämä jännitteinen tilanne osoittaa Stoltenbergin mukaan sen, että on entistä tärkeämpää tehdä yhteistyötä. Hän korostaa, että Suomi ja Ruotsi eivät saa antaa Venäjän pelotella.

– On Ruotsin ja Suomen oma asia, jos ne haluavat hakea jäsenyyttä. Se on tärkeää, sillä kyse on perustavanlaatuisista periaatteista koskien valtioiden itsemääräämisoikeutta ja pienten maiden valintaa kulkea omaa tietään, vaikka ne olisivatkin Venäjän naapureita, Stoltenberg sanoi.