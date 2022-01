Asiantuntija kertoo, miksi Venäjä pelaa kovaa peliä lännen kanssa: "Ongelma ei ole Ukraina Natossa, vaan Nato Ukrainassa"

Venäjä on viime viikkoina sijoittanut noin 100 000 sotilasta Ukrainan rajojen tuntumaan ja miehittämilleen Ukrainan alueille, mikä on herättänyt pelkoja avoimesta hyökkäyksestä.

Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg on todennut, että konfliktiriski Ukrainan rajalla on todellinen.

– Ensimmäinen asia on se että hän on aivan oikeassa. Kyllä se on ihan realistinen mahdollisuus, että siellä aloitetaan sotatoimet, toteaa Jyri Lavikainen MTV Uutiset Liven haastattelussa.