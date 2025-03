Trump turhautui Venäjään – tutkija: USA siirtyy pian sanoista tekoihin

Mustanmeren tulitaukosopimus ei ole oikeastaan sopimus, tutkija toteaa.

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpin mukaan on mahdollista, että Venäjä "raahaa jalkojaan" eli pelaa aikaa Ukraina-neuvotteluissa.

– Olen tehnyt niin itsekin vuosien varrella, Trump sanoi Newsmaxille.

– Jos en halua allekirjoittaa sopimusta, mutta haluan tavallaan pysyä pelissä, mutta en ehkä ihan haluakaan tehdä sitä. En ole varma.

Trump kuitenkin sanoo yhä uskovansa sekä Venäjän että Ukrainan haluavan rauhaa.

Yhdysvallat jatkaa Ukraina-neuvotteluja vielä kuukausia, mutta ei vuosia, uskoo Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Arkady Moshes.

– Trump ei ole menettänyt kärsivällisyyttään, mutta kommentit ovat merkki, ettei hän näe Ukrainan tilanteeseen nopeaa ratkaisua, Moshes sanoo puhelimitse MTV Uutisille.

Aiemmin Trump on toistuvasti sanonut pystyvänsä tekemään nopeasti rauhan Ukrainaan.

Jos neuvottelut eivät selvästi etene konkreettiseen tulitaukoon tai rauhaan kesään mennessä, voi Yhdysvallat "väsyä prosessiin".

– Sitten Yhdysvallat alkaa todennäköisesti käyttää muutakin kuin sanoja, Moshes sanoo.

Neuvotteluiden mahdollisen pysähtymisen jälkeen Yhdysvallat pyrkisi todennäköisesti osoittamaan, että se tukee Ukrainaa aiempaa vahvemmin, Moshes sanoo.

Moshesin mukaan tämä voisi tarkoittaa joko vahvempia pakotteita, lisää aseapua Ukrainalle tai molempia.

Toisin kuin presidentti Joe Biden, ei Trump anna Ukrainalle aseita ilmaiseksi. Amerikkalaisia aseita voitaisiin toimittaa, jos Eurooppa maksaa niistä, Moshes pohtii.

Ulkopoliittisen instituutin Venäjä, EU:n itäinen naapurusto ja Euraasia -tutkimusohjelman johtaja Arkady Moshes.Lehtikuva

"Ei ole mitään sopimusta"

Ukrainan, Venäjän ja Yhdysvaltojen tiistaina keskustelemalle Mustanmeren tulitaukosopimukselle Moshes ei juuri arvoa anna.

Sen perusongelma on, että Venäjä ja Ukraina vaikuttavat olevan eri mieltä siitä, mitä on sovittu.

Kremlin kanta on, ettei tulitauko ole voimassa, jollei Venäjää kohtaan määrättyjä pakotteita löyhdytetä.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi puolestaan puhui heti "venäläisten manipulaatiosta" ja "sopimusten vääristelystä".

– En edes sanoisi, että neuvotteluissa pyöritään ympyrää. Ei tiedetä, minne ollaan menossa, vaan avataan ovia siinä toivossa, että löytyy oikea reitti.

– Tällä hetkellä ei ole mitään sopimusta.

Ukrainan presidentti Zelenskyi syyttää Venäjää tuoreen sopimuksen vääristelystä.AFP / Lehtikuva

Ukrainan asema Saudi-Arabien keskusteluiden jälkeen on diplomaattisesti aiempaa vahvempi, Moshes uskoo.

– En sanoisi, että he ovat samassa tiimissä kuin Yhdysvallat, koska Yhdysvallat haluaa olla välittäjä. Ukraina kuitenkin on toiminut rakentavammin Yhdysvaltojen näkökulmasta katsottuna.

Yhdysvaltojen ja Ukrainan suhteiden arvioitiin ajautuneen karille sen jälkeen, kun Trump ja Zelenskyi riitelivät kameroiden edessä Valkoisessa talossa.

Sanaharkan jälkimainingeissa Yhdysvallat keskeytti Ukrainalle antamansa ase- ja tiedusteluavun. Sotilaallista tukea on sittemmin jatkettu.

Ukraina ei täysin luota Yhdysvaltoihin, mutta sen vaihtoehdot ovat vähissä, Moshes muistuttaa.

– Selvää on, ettei Venäjä luota Yhdysvaltoihin. Kaikki Kremlin kylmän sodan aikaiset refleksit ovat palanneet. He ymmärtävät, ettei Yhdysvallat ole Venäjän ystävä.

– Yhdysvallat tarvitsee diplomaattisen voiton ja se olisi voitto Venäjästä. Kreml on hyväksynyt Yhdysvallat Venäjän välittäjäksi, mutta aikoo neuvotella tiukasti.

Takapakkia

Edistymisen sijaan neuvotteluissa on oikeastaan otettu takapakkia, Moshes toteaa.

Aikaisemmin Yhdysvallat, Venäjä ja Ukraina tapasivat Saudi-Arabiassa ulkoministeritasolla.

Samaan aikaan sekä Kreml että Valkoinen talo antoivat rohkaisevia kommentteja Trumpin ja Venäjän presidentin Vladimir Putinin mahdollisesta tapaamisesta.

Ongelma on, että presidentit tuskin haluavat näyttäytyä yhdessä, jollei jotain allekirjoitettavaa ole valmiina.

– Minulla on vaikeuksia kutsua näitä ylipäätään neuvotteluiksi, Moshes toteaa.

Nyt keskusteluita käydään teknisistä yksityiskohdista, eikä valtioiden ulkopoliittista johtoa ole paikalla.

– Yhdysvallat yrittää näin varmistaa, ettei kellään ole liian suuria odotuksia.

Parhaimmillaan pöydällä oli Yhdysvaltojen ehdottama ja Ukrainan hyväksymä kaikkea sotimista koskeva 30 päivän tulitaukoehdotus.

Sen Venäjä hylkäsi.

Ukrainan presidentinkanslian päällikkö Andri Jermak ja Yhdysvaltojen ulkoministeri Marco Rubio sopivat aiemmin maaliskuussa tulitaukoehdotuksesta Saudi-Arabiassa. Nyt keskusteluita käydään alemmalla tasolla.AFP / Lehtikuva

Nyt keskustellaan "asiantuntijatasolla" ja maantieteellisesti verrattain rajoitetusta alueesta eli Mustastamerestä, josta Ukraina on pääosin hätistänyt Venäjän laivaston onnistuneilla drooni- ja ohjushyökkäyksillään.

– Venäjä teki ehdotuksen, jossa he vaihtaisivat jotain hypoteettiseen asiaan, jota ei ole olemassa, Moshes toteaa.

– On Venäjältä röyhkeää sanoa, että he voivat lopettaa merisodan, kun he eivät ole sitä juuri pystyneet käymään kahteen vuoteen.

Laajalti on arvioitu, että Mustanmeren tulitauko on myönnytys Kremlille. Sopimus kun sisältää Yhdysvaltojen lupauksen auttaa Venäjä osittain takaisin maailmanmarkkinoille.

Moshesin mukaan tulkinta on ongelmallinen, sillä monien pakotteiden löyhentäminen vaatii Euroopan hyväksynnän.

EU ei ole virallisesti kommentoinut tiistaina keskusteluita. Yhdysvaltalaislehti Wall Street Journalin EU-lähteen mukaan Eurooppa haluaa painostaa Venäjää jatkossakin taloudellisesti.

– Venäjä ei vielä saanut mitään. Heidän vaatimuslistansa on valtava. Sekä Venäjä että Yhdysvallat ajattelevat, että ennen kuin kaikesta on sovittu, mistään ei ole sovittu, Moshes toteaa.

– Tämä ei ollut neuvottelutulos, vaan paperien vaihto. Näistä papereista voi lukea, mikä on kunkin osapuolen ratkaisuehdotus Mustanmeren tilanteeseen.

Vielä hetki sitten puhuttiin paljon Trumpin ja Putinin tapaamisesta. Nyt puhe on lakannut, tutkija toteaa. Kuva Helsingistä kesältä 2018./All Over Press

Mitä seuraavaksi?

Mustanmeren ohella Saudi-Arabiassa keskusteltiin energiainfrastruktuuria koskevasta tulitauosta. Venäjän mukaan kyseinen tulitauko on ollut voimassa 18. maaliskuuta alkaen.

Siitä Ukraina ja Venäjä ovat yhtä mieltä, ettei energiatulitauko ole pitänyt. Molemmat ovat syyttäneet toisiaan jatkuneista iskuista.

Yhdysvallat mainitsi myös ukrainalaisten lasten palauttamisen Venäjältä. Tämä ei ole sattumaa, Moshes sanoo.

– Jotain tuloksia on saatava. Lupaukset ovat lupauksia ja aikeet ovat aikeita. Ennemmin tai myöhemmin joku Yhdysvalloissa vaatii Trumpilta tuloksia, Moshes toteaa.

– Seuraavaksi on pakko yrittää jotain uutta. Todennäköisesti Yhdysvallat jatkaa ovien availua, jos vaikka yhden takaa sattuisi löytymään aarre.

1:48 Ukraina ja Venäjä sopivat merenkulusta Mustallamerellä.