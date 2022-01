Venäjän teot paljastavat, että Ukraina-puheita ei voi pitää pelkkänä retoriikkana, sanoo Etyjin kunniapuheenjohtaja Kanerva: "Ollaan ison äärellä"

Keskustelunaihe on jo tutuksi tullut Ukrainan kriisi, josta Venäjän kanssa ovat keskustelleet viime aikoina muun muassa Yhdysvallat ja Nato.

– Kun tähän viikkoon tultiin, niin itse ainakin arvioissani olin ehkäpä hieman pessimistisempi kuin olen tänään. Ollaan diplomatian raiteella. Vaikka tuskaa on ja haasteet näyttävät ylikäymättömiltä, niin siitä huolimatta vuorovaikutteisuutta halutaan puolin ja toisin ylläpitää, Kanerva sanoo MTV:n Uutisaamussa.

Tähän asti käydyistä neuvotteluista on julkisuuteen tihkunut kovin vähän tietoa. Selväksi on käynyt lähinnä se, että eri osapuolet ovat kaukana toisistaan. Miten vaikea tilanne on?