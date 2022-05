Venäjä nurisee nyt Suomen mahdollisesta Nato-hakemuksesta, mutta se on sen tapa: "Kaava on olemassa"

Ranskalainen kansainvälisen turvallisuuspolitiikan asiantuntija Francois Heisbourg kuitenkin muistuttaa, että kaikissa sinänsä erilaisissa laajentumisissa voi nähdä jotain yhteistä: Neuvostoliitto tai Venäjä on protestoinut niitä vastaan aina, milloin kovaäänisesti ja milloin vähän hiljempaa. Tästä huolimatta kaikki laajentumiset ovat lopulta toteutuneet, eikä niiden seurauksena ole ollut vakavaa kansainvälistä kriisiä.

– Tuleeko tästä (laajentumis)kerrasta erilainen, no se tiedetään varmuudella myöhemmin. Mutta selkeästi tällainen kaava on ollut olemassa, hän jatkaa.

Heisbourg oli yksi Suomen mahdollisen Nato-jäsenyyden vaikutuksia arvioineen valtioneuvoston raportin kirjoittajista vuonna 2016 ja on senkin jälkeen seurannut Suomen tapahtumia.

Pohjois-Euroopan asetelma muuttuisi

Hänen mukaansa on mielenkiintoista nähdä, onko tässä kyse vain joustavuudesta vallitsevien olosuhteiden takia vai menetelläänkö näin mahdollisesti myös jatkossa Natoon pyrkivien osalta.

Vanhasen mukaan Suomen ja Ruotsin osalta on myös huomioitava, että kyseessä olisi geostrategisesti paljon suurempi muutos esimerkiksi Naton puolustussuunnittelun näkökulmasta kuin parissa aiemmassa laajentumisessa Balkanilla. Naton ja Venäjän rajan piteneminen muuttaisi Pohjois-Euroopan nykyistä asetelmaa, Vanhanen sanoo.

Pitkään Ulkopoliittisessa instituutissa tutkijana työskennellyt Vanhanen on tällä hetkellä virkavapaalla ja työskentelee kokoomuksen eduskuntaryhmän ulkopoliittisena asiantuntijana.

Nato laajeni Saksaan kahdesti

Kaksitoista valtiota perustivat Pohjois-Atlantin puolustusliiton Naton (North Atlantic Treaty Organization) vuonna 1949. Perustamisen jälkeen Natoon on liittynyt 18 valtiota yhdeksässä eri laajentumisessa, välillä yksitellen, välillä suuremmissa valtioryppäissä: 1952 (Turkki ja Kreikka), 1955 (Länsi-Saksa), 1982 (Espanja), 1990 (entiset DDR:n osavaltiot) 1999 (Puola, Unkari, Tshekki), 2004 (Viro, Latvia, Liettua, Bulgaria, Slovakia, Slovenia, Romania), 2009 (Albania, Kroatia), 2017 (Montenegro), 2020 (Pohjois-Makedonia).

Epäilyjä laajentumisen mielekkyydestä

Naton selvitys päätyi kuitenkin siihen, että uudet jäsenyydet tukisivat kyseisten maiden demokraattisia uudistuksia sekä laajemmin vakautta ja turvallisuutta euroatlanttisella alueella. Unkari, Tshekki ja Puola (Visegrad-maat) kutsuttiin aloittamaan jäsenyysneuvottelut 1997. Samana vuonna Nato ja Venäjä allekirjoittivat keskinäisistä suhteistaan sopimuksen, johon on kirjattu kaikkien maiden oikeus päättää itsenäisesti omista turvallisuusratkaisuistaan.

Tarkempia jäsenyyskriteereitä vasta 1990-luvulla

Suomen ja Ruotsin Nato-prosessien näkökulmasta on Heisbourgin mukaan hyvä muistaa, että ensimmäisissä laajentumisissa ei ollut käytännössä muita kriteerejä kuin ne, jotka on kirjattu Naton perustamisasiakirjan 10. artiklaan: Kyseessä täytyy olla eurooppalainen valtio, jolla on edellytyksiä edistää sopimuksen periaatteita ja myötävaikuttaa Pohjois-Atlantin alueen turvallisuuteen.