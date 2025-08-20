Eduskunta järjestää hiljaisen hetken Eemeli Peltosen muistoksi

Työterveys tarjoaa keskusteluapua ja jälkipuintia henkilökunnalle ja kansanedustajille.
Eduskunnan hallintojohtaja Pertti Rauhio kertoo STT:lle, että eduskunnassa tullaan muistamaan kansanedustaja Eemeli Peltosta hiljaisella hetkellä. Peltonen teki tiistaina itsemurhan eduskunnassa.
Eduskunnan syysistuntokausi alkaa 2. syyskuuta. Rauhion mukaan todennäköisesti hiljainen hetki on kauden ensimmäisessä täysistunnossa. Virallisesti asiasta päättää puhemies.
Rauhion mukaan eduskunnan työterveysasema tarjoaa aktiivisesti keskusteluapua henkilökunnalle ja kansanedustajille. Traumaattisessa tilanteessa paikalla olleille järjestetään debriefingiä eli jälkipuintia.